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你落伍了嗎？去年70萬人開戶 台灣每2人有1人有台股帳戶

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

2024年結束，如果你還沒做這件事或你手上沒這帳戶，恐怕代表你落伍了！據臺灣證券交易所統計，2024年台股投資人開戶數（扣除註銷人數）激增70.38萬人，若未扣除註銷人數將有更多人，推動累計開戶數增加至1,321.6萬人，單年開戶數、累計戶數雙雙創下歷年新高。而開戶數1,321.6萬人，相當於每兩位國民至少有一人有台股帳戶。

台股2024年亮麗封關，年度漲幅高達28.47%、漲點5,104.29點雙雙創下歷史紀錄，吸引更多投資人爭相加入投資行列。檢視2024年12月底投資人開戶數，在證交所分類的各年齡層中，除61以上年齡層出現月減1,519人外，其餘都呈現正成長。當中以20~30歲增加1.41萬人最多，帶動人數提高至172.68萬人，占比提高至13.11%，其次為19歲以下，月增8,137人，至58.16萬人，從30歲以下族群月增人數持續占據近年各月排行榜前段班來看，台股投資人結構持續年輕化。

另31~40歲在12月增加6,054人，至216.87萬人；41至50歲月增3,371人，至253.86萬人；51~60歲月增1,808人，至229.77萬人。此外，其他（法人）分類在12月亦增加504戶。

以年度來看，合計各年齡層，12月底累計開戶數增加至1,321.6萬人，2024年單年增加70.38萬人，相較2023年、2022年年增49.31萬人、4.49萬人的速度，凸顯台股對投資人的吸引力與年俱增。

在台積電（2330）及人工智慧（AI）概念股帶動下，台股2024年寫下八大亮點，除投資人開戶數大增70.38萬人，創下單年增加新高與累計開戶人數創下歷史新高外，其次為全年指數大漲5,104點，寫下史上最大年度漲點紀錄，漲幅28.4%；第三，封關指數23,035點，為歷史最高封關點數；第四，台股2024年7月11日盤中指數寫下24,416點歷史新高；第五，單年指數高低震盪達7,265點，超越2019年的6,171點，為指數震盪最大的單年紀錄。

第六，台股2024年封關上市市值為74.1兆元，為歷年最高，加上櫃買市場的6.5兆元，上市櫃兩市合計80.7兆元，為封關市值新高。其中，2024年市值大增17.8兆元，超越2023年的14兆元，再寫單年市值增加的新紀錄；第七，ETF總規模約達6.47兆元，是歷年年終新高；第八，期貨全年成交口數達3.95億口，創歷史新高紀錄。

台股

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