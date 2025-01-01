上海商銀香港子行延 攬前星展銀高管林永德出任 CEO

新年伊始，上海商銀（5876）轉投資的香港上海商業銀行（港子行）行政總裁一職也有新布局，已延攬星展銀行(香港)前董事總經理兼企業及機構銀行副總監林永德，於1月2日正式出任。

主掌上海商銀港子行17年的前副董事長、常董兼行政總裁郭錫志於去年7月1日退休，由獨立非執行董事馬志文接任常務董事兼行政總裁。據了解，上海商銀原將派任目前督導個金部的副總經理黃炳華到港接任行政總裁，惟後來因家庭因素無法赴港履新，故先暫由將屆77歲的獨立非執行董事馬志文兼任行政總裁。

此外，上海商銀港子行上月底出脫持股16.67%的香港人壽保險公司股份，總金額達2.94億港元，預估獲利1.68億港元（約合台幣7.11億元），買方為廣州越秀集團。據悉，本次處分利益預計於今年認列。

上海商銀持股香港子行57.6%，是最重要的子公司，2023年認列港行38.12億元獲利，占全行獲利26%，而過去占全行獲利約四成，一直以來皆是獲利「大本營」。