東協地區經濟成長力有撐 越南基金亮眼

根據亞洲開發銀行《亞洲發展展望》最新報告顯示，亞太發展中國家的經濟成長保持穩定，但即將上任的川普政府的美國政策變化可能會影響該地區，包括美國貿易、財政和移民政策的變化，是2025年需要關注之處。

法人表示，包括越南在內之東協地區，2024及2025年GDP成長率皆為4.7%，其中越南成長力道最亮眼，可達6.4%及6.6%，在經濟成長力支撐下，可關注相關基金表現。

觀察東協地區，越南及菲律賓2025年GDP成長率皆超過6%，分別為6.2%與6.6%。日盛越南機會基金研究團隊表示，越南政府推出新五年計畫，2025年目標包括實質GDP成長7.0%~7.5%以及GDP排名達全球第31~33名，目前第35名，而2026~2030年的新五年計畫更加表明領導層推動社會經濟發展的堅定決心，而2025年公共投資預算創新高將會是經濟成長新動能。

經越南國會批准的2025年公共投資預算高達791兆越南盾，約當GDP占比6.4%，不僅規模創下歷史新高，也成為2025年GDP成長的重要因素之一，預計將推動國家重大交通基礎建設的興建完成。

日盛越南機會基金研究團隊指出，觀察企業基本面，全球科技業需求暢旺及越南製造業景氣擴張，越股上市企業2024年稅後淨利年增率可望上看18%，展望2025年企業獲利年增目標有望再超過20%。

市場除了開始上調具備長期需求之產業盈餘預估如公用事業、工業及工業園區地產等，相關大型股也預期將吸引新興市場資金進駐。越股企業獲利上看逾二成增長契機，有望為股市提供有效支撐力。