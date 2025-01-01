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永豐期貨、台師大攜手十年 共創人才永續

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐期貨總經理林家進(中)與第十屆台師大產學合作師生合影。(永豐期貨/提供)
永豐期貨總經理林家進(中)與第十屆台師大產學合作師生合影。(永豐期貨/提供)

永豐期貨攜手台灣師範大學管理研究所，歷經十年成功打造產學合作典範，開設三學分選修課程「證券交易實務與程式交易」，培育出230位兼備理論與實務能力的碩士生，展現教育與產業合作的豐碩成果。

第十屆產學合作課程9月新學期，永豐期貨副總陳清德擔任課程講師，以專業視角帶領學生深入探索期貨市場的歷史、運作與金融市場的角色定位。共計39小時的豐富課程，涵蓋金融基礎知識、策略開發與程式交易實作、模擬交易體驗，以及防範金融詐騙的相關宣導。課程設計不僅注重知識傳授，更強調實務應用，透過期末成果簡報，讓學生有機會發表他們對金融市場的觀察與策略研究，展現學習成果。

這學期的期未成果發表，12月在永豐期貨總公司舉行。學生們分組上台展現對市場的深入分析與創新思考。從初入課堂的懵懂，到能清晰表達市場見解與操作邏輯，每位學生的進步都令人驚艷，講師與評審們的掌聲與讚許更是對他們努力的最好肯定。

產學合作推動十年，永豐期貨持續優化課程結構，從基本概念如結算日、結算價、槓桿與保證金開始，逐步帶領學生掌握基本面、籌碼面與技術面等專業分析，最終實現程式交易的入門應用。這段循序漸進的學習旅程，不僅讓學生在知識層面上成長，更鍛煉++他們在實際金融環境中的應變與解決問題的能力。

永豐期貨表示，啟動產學合作的初衷，源於希望回饋社會，培育具備實務與專業知識的新世代金融人才。教育不僅是單向的知識傳授，更是雙向的教學相長。透過與台灣師範大學管理研究所的深度合作，課程成功成為校園與職場之間的橋梁。自2015年起合作開課以來，許多學生從課程中受益匪淺，就業後表現出色，部分學生選擇加入永豐期貨擔任研究員，甚至進入永豐銀行的MA計畫，為企業注入新血。

永豐期貨將持續推動產學合作，以實現培育人才永續發展的目標，透過更多創新課程，幫助學生更早接觸金融市場的實際運作，提升競爭力，並為台灣金融產業培育更多專業且實用的人才。永豐期貨與台灣師範大學共同為學生打造一條通往成功的堅實道路，成為教育與產業攜手共創的典範。

期貨 產學合作

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