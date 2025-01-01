群益證推 ESG 健走活動及年度 MVP 選拔 關注員工身心與 SDGs 響應

2024年歲末之際，群益金鼎證券（6005）舉辦ESG活動的步伐仍不停歇，為積極推動企業運動風氣，打造幸福職場生活，不僅力推「群起顧健康 益起來走走」ESG健走活動，促進員工身體健康更環保減碳;更以「金融友善服務」為主題，舉辦群益年度風雲MVP選拔，讓內外勤員工的付出都能被看見。群益證董事長周秀真更在頒獎典禮現場加碼三份價值超過7,000元的護膚保養品驚喜好禮，讓所有參與活動成員抽獎，讓群益同仁顧健康更要顧美麗，樂在工作樂在生活，身心靈都收穫滿滿。

群益年度最佳風雲MVP最佳員工選拔活動今年邁入第11年，透過參賽者提供優良事蹟敘述及影片剪輯放置於活動網站，由全體同仁評分選出該年度最佳風雲MVP。活動除獲選者可以獲得價值24,000元的獎金及獎牌，另設有熱情參與獎、押對冠軍獎等獎項，分別可獲得不同額度的獎金。活動網站設有留言板並規劃評分祝福獎，除增加參與度及炒熱活動氣氛，同時讓所有參賽者的努力都能被看見，並收到來自不同部門同仁的祝福。

群益年度風雲MVP選拔活動今年首度以「金融友善服務」為主題，期望透過活動產生影響力，鼓勵全體同仁落實金融友善、培養服務熱忱，提供客戶、同仁誠摯優良的金融友善服務。這次活動參賽者包含前勤及後勤同仁，皆具備良好的溝通能力，在與客戶的交流中能夠清晰的表達想法並樂於傾聽客戶的需求與反饋，協助客戶瞭解金融交易的流程、解決系統操作的問題，與客戶建立信任關係，成為客戶長期成長的伙伴。此外，參選MVP的同仁也不忘將自身經驗傳承給同事，塑造組織重視金融友善服務的文化。

「群起顧健康 益起來走走」ESG健走活動是針對群益內部同仁推動，吸引近千名員工參加，也有許多董事共襄盛舉，這次活動特別採用數位科技上傳雲端認證數據，藉由外部APP達成統一標準、快速統計回收數據、即時觀看活動資訊等目標，真正實踐ESG精神以及展現群益金鼎響應聯合國永續發展目標SDG3健康與福祉、SDG8合適的工作及經濟成長、SDG10減少不平等、SDG12責任消費與生產、SDG13氣候行動等。

依據平台提供數據，活動成員累積總步數80,271,687步，換算距離約56,190公里，超額達成從赤道繞地球一圈的共同成就，成員運動量平均提升20.6%，活動總累積減碳量達2.01公噸。這次活動除獎勵健走步數較多的前十名同仁，更廣設個人鼓勵獎項，獎勵品採用信望愛智能發展中心製品，希望同仁不僅為健康而走，更為環保與公益而走。

群益金鼎證券表示，不僅重視員工的個人健康，也期盼落實永續金融發展，透過各種方式將永續發展的理念傳遞給員工、客戶，更擴大至社會大眾。透過這些活動加強彼此之間的互動與交流，進而提升團隊的協作精神，創造和諧的工作環境。未來，群益金鼎證券將持續推動各項新穎的內外部活動，結合ESG的議題，善盡企業責任，為社會貢獻心力。