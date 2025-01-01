資本市場服務團攜手元大證券 推動優質企業邁向資本市場座談會

臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心齊心協力擘劃資本市場未來，衡酌過往由證交所與櫃買中心各自辦理交流活動接觸及服務 IPO 案源，企業無法全面瞭解資本市場上市、上櫃板塊的利基與優勢，透過共同成立資本市場服務團，整合兩單位資源，以嶄新面貌提供一站式全方位服務，讓企業得以快速了解並完整取得諮詢服務，作為企業掌握市場全貌的管道。

秉持著資本市場服務團精神，2024年11月起攜手證券承銷商於臺北國際會議中心共同辦理「推動優質企業邁向資本市場」座談會，最終場與元大證券合作於12月31日辦理，總計五場次座談會吸引近百家優質企業共襄盛舉，亦獲得與會嘉賓熱烈迴響。

證交所與櫃買中心秉持開放與合作的精神，未來持續與中介機構、公部門、地方政府、投信及相關利害關係人密切合作，將「資本市場服務團」的力量發揮到最大，除深耕各產業生態圈，協助發行公司邁入資本市場外，亦扮演產業發展的堅實後盾，為臺灣的資本市場注入新的活力，俾持續壯大臺灣資本市場價值。

證交所總經理李愛玲致詞提到，台灣為多層次資本市場架構，亦係優質企業邁入資本市場的首選之地。發行公司透過IPO流程除優化企業內部制度、降低營運風險之外，更是邁向國際化發展的重要指標。另資本市場亦具備多元籌資工具，有助於公司招募人才，進一步達成永續發展目標。

創新板於2025年1月6日將實施取消合格投資人限制；聘任外部專家提升創新性審查嚴謹度；打造友善籌資及交易環境；及強化投資人權益保障等四大制度優化主軸。創新板的使命係協助台灣為數眾多的優質且極具創新能量與國際競爭力的企業，能提早進入資本市場，讓創新企業透過資本市場獲取資金，並前進國際市場達成技術及業務交流。證交所冀創新板成為創新企業與所有投資人交流連結的平台，打造創新板成為亞洲創新公司首選板塊，並挹注臺灣創新能量的積累，作為台灣下一世紀產業發展的原動力。

Team Taiwan挺創新-創新板2.0力拼成為亞洲創新公司首選掛牌地證交所堅持創新及永續核心價值，一直以來與新創業者站在同一陣線，為建構台灣成為亞洲資本市場創新公司聚集的板塊，證交所將透過一般板及創新板共組的資本市場大聯盟，從台出發、走向國際，主動尋找優質企業及具備創新性的潛在案源，組建服務團隊提供全方位的服務，包含上市前提供完善上市輔導諮詢服務；上市後提供企業多元化籌資管道，傾集團資源協助公司提升曝光度及能見度，助力新創公司拓展業務及規模，實現永續經營目標，冀打造台灣創新板成為亞洲創新板塊，匯聚具備創新性、未來發展性及競爭力的優質企業，型塑優質且具創新能量聚落，讓世界看見台灣創新的價值，共同孕育台股的護國群山。

櫃買中心副總涂月憲理指出，台灣中小企業家數占全體企業達九成以上，是經濟發展的重要支柱，為服務企業可便利籌資，櫃買中心已建構臺灣多層次資本市場，擁有創櫃板、興櫃及上櫃主板三個板塊，適合中小微企業來此掛牌。依據2024年11月底WFE(世界交易所聯合會)統計數據，成交周轉率排行第三名，掛牌公司的本益比約29倍，在國際交易所間表現相當亮眼，也

顯見櫃買中心具高度的交易活絡性及合理的本益比，而櫃買中心2024年開放永續型創業投資公司申請上櫃，2025年也將推出創櫃2.0新制，持續力挺新創及中小微企業邁向資本市場。

元大證券資深副總林佩宸致詞時表示，證交所與櫃買中心於引導優質企業邁入資本市場扮演重要角色，2024年是元大證券表現亮眼的一年，無論是在IPO送件家數、市值及籌資金額的表現均名列前茅，而台灣資本市場可滿足不同規模需求的企業，元大證券亦致力於協助優質企業透過IPO流程邁入資本市場，助力優質企業持續成長茁壯。