臺灣創新板全面升級重新出發 創新板公司法說會1月7日起陸續登場

為響應政府打造亞洲資產管理中心目標，臺灣創新板全面升級重新出發，除取消合格投資人制度外，亦同時強化與投資人的溝通暨未來營運規劃資訊揭露，俾創造更高的流動性與更好的估值。臺灣證券交易所2025年1月7日、10日、13日、21日舉辦五場創新板公司法人說明會，提供創新板公司與投資人面對面雙向溝通平臺，使投資人了解創新板公司營運績效。

這系列法說會將由公司主要經營階層出席，親自就經營方向、目標與願景、財務業務管理重點及投資人關心議題等面向，充分向投資大眾說明並可進行即時聯繫交流，以展現創新板公司競爭優勢及能見度。

這次活動，開放現場參與並歡迎媒體採訪，投資大眾亦可透過證交所WebPro3.0影音傳播網同步收看。創新板公司簡報資料將於會前上傳至公開資訊觀測站法人說明會專區，響應節能減碳環保愛地球，會中將不提供紙本資料，請與會者先行下載。活動詳細資訊請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。