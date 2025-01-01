證交所公布2024年機構投資人盡職治理資訊揭露名單 鼓勵落實盡職治理

為持續提升機構投資人盡職治理實務及相關資訊揭露品質，以加強機構投資人對公司治理及永續的影響，證交所組成機構投資人盡職治理守則諮詢委員會，建立公開評比機制，每年定期辦理盡職治理資訊揭露較佳名單評比。2024年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單已公布於公司治理中心網站(https://cgc.twse.com.tw/stewardshipInfo/listCh)，國內組名單共計36家、國外組共計五家機構投資人。

2024年度評比標準分為第一構面「政策與遵循聲明」及第二構面「實務與揭露」，共計30項指標，前者包含盡職治理政策、利益衝突政策、投票政策之揭露；後者則涵蓋盡職治理報告要素、議合個案執行與揭露、投票揭露、網站揭露等題目類別。另為提升評比標準的鑑別度及影響力，於2024年度引入權重機制，考量多數機構投資人近年於「政策與遵循聲明」相關題型已展現相當

的成熟度，並鑑於議合執行及投票揭露等面向為國際盡職治理關注之重要議題，為促進我國之盡職治理與國際接軌，故分別調整第一構面及第二構面權重為0.8倍及1.2倍。

透過盡職治理評比機制引導機構投資人提升盡職治理資訊揭露品質，今年度多項評比標準持續進步。在評比標準的觀察中，大多數機構投資人已完善制定盡職治理相關政策。2024年為促進議合執行，評比標準增修調整，部分機構投資人於盡職治理報告已依調整標準有相當完整之揭露，如議合的溝通位階，從投資人關係窗口、發言人等層級，提升至董事長、總經理、獨立董事等層級；如議合里程碑的設置，除完整統計各階段里程碑公司家數及占總資產規模比重，亦進一步比較2024年與2023年差異。然而，在跨資產類別揭露、共同議合、說明投票原因等議題上，仍存在進步空間。證交所期望未來機構投資人能夠持續提升其盡職治理執行情形，推動資本市場更加健全與完善。

2024年機構投資人盡職治理資訊揭露的較佳評比結果，反映了機構投資人對盡職治理的重視，以及對資訊透明度與揭露品質的積極追求。證交所將繼續透過宣導、發布揭露建議與較佳案例等方式，協助機構投資人逐步接軌國際，並期望與機構投資人攜手同行，強化資本市場的國際競爭力。