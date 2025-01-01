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500元鈔改版 成本6.6億 央行審慎規畫

聯合報／ 記者陳美君余弦妙／台北報導

統賴清德昨天表示世界十二強賽冠軍隊將登上新台幣五百元鈔券計畫，且先推出紀念幣，中央銀行高層回應，「審慎規畫中，有具體結果會跟大家報告」。

目前台幣五百元鈔券是南王國小少棒隊照片，台幣鈔券改版茲事體大，央行二○一八年回應立委辦公室詢問，有關台幣「一次性改版」所耗費經費成本，當年五百元面額鈔票發行張數有兩億張，印製成本是六點六六億元。

央行表示，鈔票改版，牽涉真鈔、偽鈔的辨識，並包括各金融機構、郵局、信用合作社ATM、點鈔機，市場上所有自動售票機更新與調校費用，以及鈔票改版後的「外交、國際與國內宣導和告知費用」，牽涉層面十分廣泛。正因台幣鈔券改版涉及複雜行政程序及龐大預算，恐緩不濟急，外界建議央行可先發行紀念幣。

央行廿三年前就發行過棒球相關紀念幣，第卅四屆世界盃棒球賽二○○一年十一月六日至十八日在台灣舉辦，當時一連在天母棒球場、新莊棒球場、嘉義市棒球場、澄清湖棒球場等四個球場進行賽事，共十六支國家代表隊參賽，最後由古巴奪冠、亞軍為美國、季軍為中華台北。

為慶祝我國主辦第卅四屆世界盃棒球錦標賽，央行二○○一年十一月發行第卅四屆世界盃棒球錦標賽紀念銀幣，面額為台幣五十元，正面圖案以棒球為背景，圖案為棒球打擊手，當時每枚售價七五○元。

金融圈人士說，發行紀念幣從設計到鑄造至少需花費半年時間，發行後的民眾熱度也是考量重點，「今年二月還有棒球經典賽資格賽，屆時大家還關注十二強嗎？」。

台幣 棒球場 鈔票

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