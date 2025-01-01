新台幣連三年收貶 全年貶值2.046元

2024年匯市昨（31）日以32.781元封關，全年貶值2.046元，貶幅為6.24%，以封關價來看，新台幣匯率已連三年收貶，並下探九年來最低。

國內股匯市昨天雙雙收黑，台股大跌，拖累新台幣匯率貶值6.4分，收在32.781元，為近五個月新低，總成交量僅11.935億美元。

美國聯準會2022年暴力升息後，美元維持雙率雙升格局，新台幣匯率連三年封關收黑，2022年貶值9.83%、2023年貶值0.09%，2024年再貶6.24%。2024年新台幣匯率以32.781元封關，為2016年以來、九年最低，前波低點為2015年封關價33.066元。

相較於往年，出口商集中在年底蜂擁進場拋匯，昨天顯得意興闌珊、拋匯力道明顯減弱，導致國內匯市交投不熱，總成交量萎縮到不及12億美元；匯市買匯需求明顯大於供給，新台幣匯率盤中最低觸及32.8元，後因央行進場調節，終場以32.781元報收。

央行數據顯示，2024年美元指數上漲6.51%，非美貨幣全數挫跌，台灣主要貿易對手國貨幣韓元受到政局不穩影響，全年重貶12.58%、為「最弱亞幣」。