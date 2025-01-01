推動綠金 永續指引適用產業擴大…鼓勵金融業增加授信

金管會昨（31）日與五部會共同公告第二版「永續經濟活動認定參考指引」及「轉型計畫建議涵蓋事項」，將半導體及面板納入指引適用的產業範圍。同時，增訂金融業投融資及金融商品永續占比計算方式，並鼓勵金融業揭露其永續占比資訊。

另外，國發基金提供100億元成立「綠色成長基金」將搭配不限於私募基金的其他投資人，金管會正與環境部討論如何引導保險業資金進入。

為鼓勵金融業將資金導引至永續經濟活動，金管會與環境部、經濟部、交通部、內政部2022年共同公告第一版參考指引，先針對金融業投融資最多的產業，包括部分製造業、營造建築與不動產業、運輸與倉儲業之16項一般經濟活動及13項前瞻經濟活動，提供是否符合永續認定參考指引。

第二版「永續經濟活動認定參考指引」重點

金管會綜規處長胡則華指出，第二版修改有四重點，一是指引涵蓋的產業與經濟活動占金融機構授信餘額由第一版的28.4％上升到64.3％，從三大產業、16項一般經濟活動，擴大到五產業、29項一般經濟活動，新增包括半導體、面板，以及廢棄物清理和資源回收業、農林業等。

其次為制定經濟活動對於六個環境目的（氣候變遷減緩、氣候變遷調適、水及海洋資源的永續性及保育、轉型至循環經濟、汙染預防與控制，以及生物多樣性保育及復育）有無危害的認定方法，胡則華說明，第一版只訂定「氣候變遷減緩」篩選標準，第二版則將所有與經濟活動相關的環境目的篩選標準及危害都制定進去。

三是針對金融業放款、投資、資產管理、產物承保等訂定永續占比計算方式，並鼓勵揭露占比相關資訊，讓金融業了解如何支持綠色企業。最後是提供減碳轉型計畫樣板作為企業撰寫參考，讓金融業和企業有議和與溝通機制。

金管會並公布第二屆永續金融評鑑結果，銀行、證券商及保險公司三業排名前25%名單，共計20家。

入榜前25%的銀行業為元大、中信、玉山、台北富邦、兆豐、第一、國泰世華、彰銀（2801）、台企銀（2834）等九家，證券投信業為證券組：元大證、永豐金證、兆豐證、第一金證、國泰證、富邦證；投信組：元大投信，共七家，保險業為壽險組：國泰人壽、富邦人壽；產險組：國泰世紀產物、富邦產物，共四家。