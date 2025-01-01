聽新聞
0:00 / 0:00

台幣貶 創9年最低封關價

聯合報／ 記者陳美君／台北報導

二○二四年匯市昨封關，台幣兌美元匯率以卅二點七八一元作收，全年貶值二點○四六元，貶幅為百分之六點二四；以封關價而言，台幣匯率已連三年收貶，並寫下九年來的最低水準。

國內股匯市昨天雙雙收黑，台股下跌拖累台幣匯率貶值六點四分，收在卅二點七八一元，為近五個月新低，總成交量僅十一點九三五億美元。

美國聯準會二○二二年暴力升息後，美元維持雙率雙升格局，台幣匯率連三年封關收黑，二○二二年貶值百分之九點八三、二○二三年貶值百分之○點○九，二○二四年則貶值百分之六點二四。二○二四年台幣匯率以卅二點七八一元封關，為二○一六年以來、九年最低，前波低點為二○一五年的封關價卅三點○六六元。

央行數據顯示，去年美元指數上漲百分之六點五一，非美貨幣全數挫跌，台灣主要貿易對手國貨幣韓元受政局不穩影響，全年重貶百分之十二點五八、淪為「最弱亞幣」，日圓匯率貶值百分之九點四八居次；星元與人民幣匯率貶幅分別為百分之二點九七、二點八四，為相對抗跌的亞幣。

台幣匯率 日圓匯率 美國聯準會

延伸閱讀

新台幣全年重貶2.046元 封關價32.781元寫9年最低

新台幣2024年創9年最低封關價 明年上半估貶勢延續

陸股終止連跌兩年 滬指封關2024全年漲12.67%

新台幣今年貶2.046元 封關價32.781元創9年新低

相關新聞

總統宣布 12強中華隊 躍500元紙鈔

中華隊稱霸世界十二強棒球賽的奇蹟之旅，透過「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路」展覽帶領球迷回味感動，賴清...

推動綠金 永續指引適用產業擴大…鼓勵金融業增加授信

金管會昨（31）日與五部會共同公告第二版「永續經濟活動認定參考指引」及「轉型計畫建議涵蓋事項」，將半導體及面板納入指引適...

台幣貶 創9年最低封關價

二○二四年匯市昨封關，台幣兌美元匯率以卅二點七八一元作收，全年貶值二點○四六元，貶幅為百分之六點二四；以封關價而言，台幣...

500元鈔改版 成本6.6億 央行審慎規畫

統賴清德昨天表示世界十二強賽冠軍隊將登上新台幣五百元鈔券計畫，且先推出紀念幣，中央銀行高層回應，「審慎規畫中，有具體結果...

獨／2024年聯貸排名大洗牌 台銀奪冠

全體國銀的2024年底的聯貸排名再度大洗牌。根據倫敦證交所集團（LSEG）甫出爐最新的聯貸排名顯示，如果以最具指標性的管...

新台幣2024年創9年最低封關價 明年上半估貶勢延續

2024年新台幣匯率正式封關，今年因強勢美元壓境，新台幣封關價格32.781元，寫下9年最低封關價。台新銀行首席外匯策略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。