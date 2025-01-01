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台幣貶 創9年最低封關價
二○二四年匯市昨封關，台幣兌美元匯率以卅二點七八一元作收，全年貶值二點○四六元，貶幅為百分之六點二四；以封關價而言，台幣匯率已連三年收貶，並寫下九年來的最低水準。
國內股匯市昨天雙雙收黑，台股下跌拖累台幣匯率貶值六點四分，收在卅二點七八一元，為近五個月新低，總成交量僅十一點九三五億美元。
美國聯準會二○二二年暴力升息後，美元維持雙率雙升格局，台幣匯率連三年封關收黑，二○二二年貶值百分之九點八三、二○二三年貶值百分之○點○九，二○二四年則貶值百分之六點二四。二○二四年台幣匯率以卅二點七八一元封關，為二○一六年以來、九年最低，前波低點為二○一五年的封關價卅三點○六六元。
央行數據顯示，去年美元指數上漲百分之六點五一，非美貨幣全數挫跌，台灣主要貿易對手國貨幣韓元受政局不穩影響，全年重貶百分之十二點五八、淪為「最弱亞幣」，日圓匯率貶值百分之九點四八居次；星元與人民幣匯率貶幅分別為百分之二點九七、二點八四，為相對抗跌的亞幣。
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