台壽砸67億 進軍離岸風電

中信金控（2891）昨（31）日代旗下台灣人壽保險公告決議投資台福宜號能源，包含普通股及特別股總金額67億元，分別普通股不超過45%、特別股不超過88.8%，台壽不僅將與雲豹共同持有台福宜號股權，成為台福宜號最大股東，並且間接投資海能國際，進軍離岸風電。

台壽發言人葉栢宏表示，台福宜號能源是發展離岸風電的公司，此次金額為一次性投入，目前董事會通過正送主管機關金管會保險局核准中。葉栢宏指出，台福宜號能源是一間發展離岸風電的公司，實際上還是會看整體需求，按實際狀況投入，這次投資金額為67億元，會是一次性投入，是台壽第一次投資這家公司，之前也有投入其他離岸風電相關事業，目前台壽投資再生能源的投融資，經董事會核准金額大約是400多億元，大多數投資以太陽光電、離岸風電為主，配合政策推動綠色能源。

此外，董事會也通過台壽2016年取得之清水地區自然養生及觀光遊憩園區BOT案，決議增加投資預算。葉栢宏說明，增加金額目前送保險局核准，尚無法透露，不過據了解，金額比原本總投資金額17.35億元更多。

台灣人壽2016年取得宜蘭縣「清水地區自然養生及觀光遊憩園區」開發案，該園區占地37.85公頃，特許期間共計50年，總投資金額約17.35億元，計畫打造一結合健康、自然、養生的溫泉度假村，提供民眾一處溫泉觀光休憩環境，並創造宜蘭縣經濟發展與就業機會。

葉栢宏表示，目前進度是已找到合作對象，計劃經營的態樣為「溫泉度假村」，等主管機關核准，後續再進行工程廠商發包，有一個規畫方向細節部分仍在洽談。