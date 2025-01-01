保險業2026年接軌TW-ICS 業界爭取第五波寬容措施

保險業2026年即將接軌TW-ICS，為幫助業者減緩壓力，金管會昨（31）日推出第四階段過渡性措施，協助保險業者度過難關。對此，壽險業者表示，有關計提利率風險資本的加壓幅度，及計算風險值（VaR）的信心水準與高預定利率保單的認定標準均「保留彈性」，業者只能期盼2025年還有「第五波」在地化措施。

金管會昨日於外界所建議調整風險值的信心水準以及高利率保單的認定標準，強調將於保險業後續辦理在地化情境的試算影響後，再綜合考量參採的可行性，意即要等2024年底的資料試算後，再綜合考量。

壽險業強調，原先業者爭取的淨資產影響數15年過渡期盼延長到20年，在第四階段措施並未延長，壽險業者表示，金管會應該是要等壽險公司的試算結果出爐，再來考慮是否延長。針對壽險業資本影響巨大的風險價值（VaR）將增加到99.5％，壽險業積極爭取維持現行的95％，但金管會將於保險業後續辦理在地化情境之試算影響後，再綜合考量參採之可行性。

壽險業者指出，這次公會有集合20至30項建議，僅幾項被採納，儘管目前大多數公司接軌當下沒有問題，，但接軌後才是更大的挑戰，因此仍希望主管機關能提供更多在地化措施，包含延長過渡期與寬容政策。