快訊

土地正義缺一角 國土法上路輸給政治攻防

苗栗三灣8.9度 吳德榮：今明零星雨 下周強烈冷氣團降10度以下

保險業2026年接軌TW-ICS 業界爭取第五波寬容措施

經濟日報／ 記者戴玉翔陳美君廖珮君／台北報導

保險業2026年即將接軌TW-ICS，為幫助業者減緩壓力，金管會昨（31）日推出第四階段過渡性措施，協助保險業者度過難關。對此，壽險業者表示，有關計提利率風險資本的加壓幅度，及計算風險值（VaR）的信心水準與高預定利率保單的認定標準均「保留彈性」，業者只能期盼2025年還有「第五波」在地化措施。

金管會昨日於外界所建議調整風險值的信心水準以及高利率保單的認定標準，強調將於保險業後續辦理在地化情境的試算影響後，再綜合考量參採的可行性，意即要等2024年底的資料試算後，再綜合考量。

壽險業強調，原先業者爭取的淨資產影響數15年過渡期盼延長到20年，在第四階段措施並未延長，壽險業者表示，金管會應該是要等壽險公司的試算結果出爐，再來考慮是否延長。針對壽險業資本影響巨大的風險價值（VaR）將增加到99.5％，壽險業積極爭取維持現行的95％，但金管會將於保險業後續辦理在地化情境之試算影響後，再綜合考量參採之可行性。

壽險業者指出，這次公會有集合20至30項建議，僅幾項被採納，儘管目前大多數公司接軌當下沒有問題，，但接軌後才是更大的挑戰，因此仍希望主管機關能提供更多在地化措施，包含延長過渡期與寬容政策。

主管 保險 風險

延伸閱讀

金管會創新處揭牌 彭金隆盼彰顯三大價值

「金融發展與創新處」問世 金管會彭金隆以這6字做期許

央行與金管會聯手打炒房 國銀應對祭三策略

金管會盯防詐 虛擬資產金融交易訂四門檻

相關新聞

總統宣布 12強中華隊…躍500元紙鈔

中華隊稱霸世界十二強棒球賽的奇蹟之旅，透過「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路」展覽帶領球迷回味感動，賴清...

推動綠金 永續指引適用產業擴大…鼓勵金融業增加授信

金管會昨（31）日與五部會共同公告第二版「永續經濟活動認定參考指引」及「轉型計畫建議涵蓋事項」，將半導體及面板納入指引適...

金管會送大禮 壽險接軌台版ICS再鬆綁…業者增資壓力減

金管會昨（31）日宣布「台版ICS」第四階段在地化和過渡化措施，以降低壽險業「風險性資本」為主軸，可提升2026年壽險業...

台幣貶 創9年最低封關價

二○二四年匯市昨封關，台幣兌美元匯率以卅二點七八一元作收，全年貶值二點○四六元，貶幅為百分之六點二四；以封關價而言，台幣...

500元鈔改版 成本6.6億 央行審慎規畫

統賴清德昨天表示世界十二強賽冠軍隊將登上新台幣五百元鈔券計畫，且先推出紀念幣，中央銀行高層回應，「審慎規畫中，有具體結果...

新台幣連三年收貶 全年貶值2.046元

2024年匯市昨（31）日以32.781元封關，全年貶值2.046元，貶幅為6.24%，以封關價來看，新台幣匯率已連三年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。