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金管會送大禮 壽險接軌台版ICS再鬆綁…業者增資壓力減

經濟日報／ 記者廖珮君林勁傑／台北報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

金管會昨（31）日宣布「台版ICS」第四階段在地化和過渡化措施，以降低壽險業「風險性資本」為主軸，可提升2026年壽險業接軌時，計算資本適足率（ICS）的空間，減緩增資壓力；依保險局以2023年底試算，第四階段將可提升ICS至少逾20個百分點，銷售醫療險、傳統型保單愈多者，受惠愈大。

2026年壽險業要接軌TW-ICS，計算資本適足率時將正式取代目前的RBC。計算ICS的分子是合格資本、分母是風險性資本，依規定，法定標準是100%。

降低風險性資本（縮分母）後，在不增資（分子不變）情況下，ICS就可提升，例如ICS是100%，第四階段可增加20個百分點，ICS就可達120%。

台版ICS第四階段五大重點
台版ICS第四階段五大重點

但對壽險業者力爭維持目前RBC信心風險水準（VaR）95%與高利率保單認定從6%降到4.5%，保險局長王麗惠昨坦言，ICS採VaR99.5%是很高標準，但從優化清償能力來看，就是用99.5%架構。VaR值與高利率保單認定，會視2024年底資料試算後綜合考量，但沒有第五階段的規劃，會因應環境變化做滾動檢討。

至於台股風險係數35%可否再降，淨資產影響數再拉長年限，王麗惠說，台股風險係數已參考本地資料做試算，整套制度經過分散風險已趨近目前RBC水準，淨資產給15年過渡期也沒有延長打算。

金管會昨公布台版ICS第四階段五大重點，一、修正五大計算公式：保險負債現值方法論、利率風險、非違約利差風險、風險資本抵減稅賦，影響是可降低風險性資本，緩解壽險增資壓力鍋。

二、採過渡性措施前，所計提的風險資本作為計入資本工具的限額，簡單說，就是要避免縮小風險資本（分母），此舉可讓壽險業發債空間愈多時，可計入自有資本空間增加；保局以2023年底數字估算，可提升ICS 約8個百分點。

三、非違約利差風險（指無違約風險的債券等資產，因利率波動產生的影響）的風險資本將給過渡化措施，分15年遞增到100%；2026年元旦接軌日不須計提該項風險，據試算，ICS可增加5到32個百分點，但隨時間後移，ICS比率會緩降。

四、四項保險風險計提資本加壓幅度，包括死亡、長壽、罹病、一般脫退（指解約）風險的風險資本計提全面調降，王麗惠說，之前新興風險是納入15年過渡期，這次改用本地罹病率和死亡率取代國外資料，試算後將讓ICS上升6到15個百分點。

五、影響最大的利率風險資本計提，王麗惠坦言，加壓幅度的確有在地化空間，若以2023年數字估算，可讓ICS上升10到20個百分點，但考量近期市場利率波動仍頻，將再更新數字到2024年底後，再確認加壓幅度。

保險 分散風險 資產

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