第二版永續經濟認定指引出爐 金融業要開始揭露永續占比

金管會31日與五部會共同公告第二版「永續經濟活動認定參考指引」及「轉型計畫建議涵蓋事項」，將半導體及面板納入指引適用的產業範圍。同時，增訂金融業投融資及金融商品永續占比計算方式，並鼓勵金融業揭露其永續占比資訊。另，國發基金提供100億元成立「綠色成長基金」將搭配不限於私募基金的其他投資人，金管會正與環境部討論如何引導保險業資金進入。

為鼓勵金融業將資金導引至永續經濟活動，金管會與環境部、經濟部、交通部、內政部於2022年共同公告第一版參考指引，先針對金融業投融資最多的產業，包括部分製造業、營造建築與不動產業、運輸與倉儲業之16項一般經濟活動及13項前瞻經濟活動，提供是否符合永續認定參考指引。

金管會綜規處處長胡則華指出，第二版修改有三重點，一是指引涵蓋的產業與經濟活動占金融機構授信餘額由第一版的28.4％上升到64.3％，從三大產業、16項一般經濟活動，擴大到五產業、29項一般經濟活動，新增包括部分製造業（紡織、造紙、化學、鋼鐵、半導體、面板、電腦及其周邊設備等七項經濟活動）、廢棄物清理及資源回收業（三項經濟活動），以及農林業（三項經濟活動）。預估未來將以兩年一版的頻率發布新指引。

其次為制定經濟活動對於六個環境目的（氣候變遷減緩、氣候變遷調適、水及海洋資源的永續性及保育、轉型至循環經濟、污染預防與控制，以及生物多樣性保育及復育）有無危害的認定方法，胡則華說明，第一版只訂定「氣候變遷減緩」篩選標準，第二版則將所有與經濟活動相關的環境目的篩選標準及危害都制定進去。

三是針對金融業放款、投資、資產管理、產物承保等訂定永續占比計算方式，以利金融業追蹤其將投融資用於符合指引的經濟活動，並鼓勵揭露占比相關資訊，包括於永續報告書、年報或官網揭露，為增加誘因，金管會將納入下一屆永續金融評鑑指標，可在永續金融評鑑相關指標中得分。

此外，為協助仍在規劃或進行減碳轉型的企業制定轉型計畫，以及減省企業與利害關係人及金融機構相互溝通的成本，金管會與五個部會亦共同研訂「轉型計畫建議涵蓋事項」，協助企業規劃有序轉型的具體內容，而金融機構也能透過企業的轉型計畫，與企業溝通議合，瞭解其所需的資源，提供適切金融支持。