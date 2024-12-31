明年7月起上路！可轉債、附認股權債股東會期間可轉換
金管會宣布，開放可轉債、附認股權公司債這兩大項持有人，可在股東會停止過戶期間做轉換或認股，當股價走高時，投資人做轉換或認股後，就可賣股落袋為安，因涉及公司股務作業，和規章修正，預計2025年7月上路。
依現行規定，股東會停止過戶期間，禁止可換公司債、及附認股權公司債這兩項持有人做轉換或認股。
去年有民眾反映，股東會停止過戶期間有60天、股東臨時會停止過戶期間是30天，這期間很長，可能30~60天中，手上的股票上漲，卻讓投資人「看得到卻吃不到」。
為提升公司債投資及流通性，並提升投資人權益，金管會研議修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」，開放持有可轉換公司債、附認股權公司債持有人，可在股東會停止過戶期間做轉換和認股。
證期局副局長高晶萍說，但因股東會停止過戶日後，就不能變更股東名簿，未來放行轉換後，依舊無法變更股東名簿，等於「可以行使轉換權，但不會變更登記」。
開放後，對投資人來說，轉換與認股時機更具有彈性，對公司而言，僅需調整系統與法規面等調整，對公司財業務影響不大。
據金管會累計到12月27日止統計，公司發行可轉換公司債共328檔、規模2,522.17億元，可交換公司債3檔、73.59億元，但高晶萍說，這是已經發行了，當初發行辦法沒有設計，准許在股東會期間做轉換，因此既有可轉債依舊禁止在股東會期間做轉換。
2025年7月後，公司新發行公司債，就需增加此設計，讓投資人更加便利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言