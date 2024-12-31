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明年7月起上路！可轉債、附認股權債股東會期間可轉換

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會宣布，開放可轉債、附認股權公司債這兩大項持有人，可在股東會停止過戶期間做轉換或認股，當股價走高時，投資人做轉換或認股後，就可賣股落袋為安，因涉及公司股務作業，和規章修正，預計2025年7月上路。

依現行規定，股東會停止過戶期間，禁止可換公司債、及附認股權公司債這兩項持有人做轉換或認股。

去年有民眾反映，股東會停止過戶期間有60天、股東臨時會停止過戶期間是30天，這期間很長，可能30~60天中，手上的股票上漲，卻讓投資人「看得到卻吃不到」。

為提升公司債投資及流通性，並提升投資人權益，金管會研議修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」，開放持有可轉換公司債、附認股權公司債持有人，可在股東會停止過戶期間做轉換和認股。

證期局副局長高晶萍說，但因股東會停止過戶日後，就不能變更股東名簿，未來放行轉換後，依舊無法變更股東名簿，等於「可以行使轉換權，但不會變更登記」。

開放後，對投資人來說，轉換與認股時機更具有彈性，對公司而言，僅需調整系統與法規面等調整，對公司財業務影響不大。

據金管會累計到12月27日止統計，公司發行可轉換公司債共328檔、規模2,522.17億元，可交換公司債3檔、73.59億元，但高晶萍說，這是已經發行了，當初發行辦法沒有設計，准許在股東會期間做轉換，因此既有可轉債依舊禁止在股東會期間做轉換。

2025年7月後，公司新發行公司債，就需增加此設計，讓投資人更加便利。

公司債 股東會

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