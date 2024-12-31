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2024年聯貸排名出爐 臺銀、兆豐與合庫蟬聯前三強

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

2024年國內聯貸市場排名出爐。最具指標性的額度管理行（Bookrunner）方面，臺銀在上月統籌主辦鐵道局1,700億元年度最大案灌入之後，奪回全年冠軍寶座，兆豐（2886）拿后冠、合庫拿下榜眼。第四及第五分別為一銀及土銀，前五強全由公股行庫包辦，合計市占率達63.5％。

據LSEG（倫敦交易所集團）統計，2024年國內聯貸額度管理行前十名依序為臺銀、兆豐、合庫、一銀、土銀、台北富邦、華南（2880）、彰銀（2801）、永豐（2890）及中信。其中前三名均較去年連莊，地位仍鞏固，土銀則由第九升至第五，進步幅度最大。

觀察金額及市占率亦有變化，臺銀全年擔任額度管理行總金額89億美元、市占率18.8%，較2023年的153億美元、市占27.2%衰退。兆豐62億美元與去年持平，合庫59億美元、市占率12.6%，較去年的9.2%市占大有進展，且維持第三名的目標亦達標。

共同主辦銀行（MLA）方面，前十強依序為臺銀、一銀、華南、合庫、兆豐、土銀、北富銀、台新（2887）、台企銀（2834）、永豐。臺銀已是連續六年蟬聯管理行及共同主辦雙料冠軍。

通常一件聯貸案只會有一家，最多兩家管理銀行，即所謂「統籌主辦暨額度管理銀行」，代表銀行自己主辦的聯貸，角色最為重要，收益最豐，有權分配其他銀行的參貸金額。而共同主辦行則會有好幾家。第3季時，臺銀一度被北富銀超車，排名第五，但在上月主辦鐵道局1,693億元聯貸案後一舉回到冠軍。

民營銀行今年由北富銀拔得頭籌，排名從第七晉升第六，永豐由第十升至第九，中信則從第六退居第十名。

合庫 臺銀

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