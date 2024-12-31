這家壽險元月大手筆調高53張外幣保單宣告利率 美元升至市場最高水準

壽險公司2025年元月宣告利率調整概況出爐。有別於多數壽險公司宣告利率按兵不動，台新人壽元月將大手筆調高53張台外幣保單宣告利率；其中，美元保單宣告利率調整44張商品，最大調幅為0.1個百分點，調整後最高利率漲至4.15%，與五家同業並列為市場最高水準；新台幣保單調整9張現售商品，最大調幅為0.1個百分點，調整後最高利率為2.6%。

2024年12月，美元保單宣告利率最高來到「市場上最高水準」4.15%的業者，包括凱基人壽、台灣人壽、元大人壽、全球人壽與臺銀人壽等五家，台新人壽元月調整後，將成為第六家。

台新人壽指出，在目前區隔資產固定收益債券利息收益率可支持宣告利率維持穩定情況下，適度調整宣告利率以回饋予保戶；2025年元月將調整美元現售與停售商品各22張、合計44張，新台幣則是調整9張現售商品，最大調幅均為0.1個百分點，合計調整53張。

除台新人壽外，包括國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、全球人壽、元大人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽（5859）、臺銀人壽、合庫人壽等九家壽險，元月均維持宣告利率不變。

目前為止，國泰人壽、新光人壽、遠雄人壽的現售美元商品，宣告利率最高來到4.1%，合庫人壽、三商美邦人壽宣告利率最高水準為4.05%，為吸引保戶投資，絕大多數的壽險公司，美元保單宣告利率都有4%以上的高水準。

所謂宣告利率是指，保險公司將保戶所繳交的保險費作有效的資金運用，並就其所獲得的投資報酬扣除相關行政費用率後，用以計算增值回饋等額外保單利益的利率，並非固定或保證的利率，也不等同於投資報酬率。