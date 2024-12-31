壽險第4家 金管會准台新人壽適用外匯準備金新制

近年台美利差擴大，避險成本走高，為助力壽險業降低避險成本、平穩獲利，金管會今年第3季公布外匯準備金新制並開放壽險業遞件申請，金管會今天對台新人壽發布核准函，成為第4家適用外匯準備金新制的壽險公司。

近年外匯避險成本節節攀升，為減輕壽險業沉重避險負擔，金管會今年8月公布外匯準備金新制，包括開放壽險業申請將5類準備金轉列充實外匯準備金水位等，若有意適用新制，壽險公司必須先經董事會通過，再向金管會申請。

據了解，金管會今天已向台新人壽發出核准函，成為繼友邦人壽、凱基人壽及新光人壽後，第4家適用外匯準備金新制的壽險公司，台新人壽規劃自今年12月起即適用。截至目前為止，暫無其他壽險公司向金管會遞件申請適用外匯準備金新制。

金管會今年8月拍定外匯準備金新制，涵蓋2大重點，首先，新制提高外匯準備金額外提存及沖抵比率至100%，即若壽險業避險後有匯損，可使用外匯準備金全額沖抵，但若有匯兌利益亦須100%提存。

其次，新制開放壽險業將不動產增值特別準備、營業損失準備、重大事故準備金收回、自願強化提存準備、其他強化提存準備共5類準備金轉列至外匯準備金，充實外匯準備金水位。

目前4家獲准適用外匯準備金新制的壽險公司中，以新壽將新台幣120億元投資性不動產增值利益、56.5億元不動產增值特別準備金及0.6億元重大事故準備金，合計約申請177億元轉列至外匯準備金最大筆，帶動新壽外匯準備金餘額衝破400億元，改寫新壽外價金水位的歷史新高。