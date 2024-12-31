快訊

蘿拉涉毒家中遭逮強制執行畫面曝光 蔡阿嘎偕妻在場親自蒐證

元旦起雨下2天！冷空氣來襲 3500公尺高山有降雪機率

壽險第4家 金管會准台新人壽適用外匯準備金新制

中央社／ 台北31日電

近年台美利差擴大，避險成本走高，為助力壽險業降低避險成本、平穩獲利，金管會今年第3季公布外匯準備金新制並開放壽險業遞件申請，金管會今天對台新人壽發布核准函，成為第4家適用外匯準備金新制的壽險公司。

近年外匯避險成本節節攀升，為減輕壽險業沉重避險負擔，金管會今年8月公布外匯準備金新制，包括開放壽險業申請將5類準備金轉列充實外匯準備金水位等，若有意適用新制，壽險公司必須先經董事會通過，再向金管會申請。

據了解，金管會今天已向台新人壽發出核准函，成為繼友邦人壽、凱基人壽及新光人壽後，第4家適用外匯準備金新制的壽險公司，台新人壽規劃自今年12月起即適用。截至目前為止，暫無其他壽險公司向金管會遞件申請適用外匯準備金新制。

金管會今年8月拍定外匯準備金新制，涵蓋2大重點，首先，新制提高外匯準備金額外提存及沖抵比率至100%，即若壽險業避險後有匯損，可使用外匯準備金全額沖抵，但若有匯兌利益亦須100%提存。

其次，新制開放壽險業將不動產增值特別準備、營業損失準備、重大事故準備金收回、自願強化提存準備、其他強化提存準備共5類準備金轉列至外匯準備金，充實外匯準備金水位。

目前4家獲准適用外匯準備金新制的壽險公司中，以新壽將新台幣120億元投資性不動產增值利益、56.5億元不動產增值特別準備金及0.6億元重大事故準備金，合計約申請177億元轉列至外匯準備金最大筆，帶動新壽外匯準備金餘額衝破400億元，改寫新壽外價金水位的歷史新高。

壽險業 外匯 金管會

延伸閱讀

金管會創新處揭牌 彭金隆盼彰顯三大價值

「金融發展與創新處」問世 金管會彭金隆以這6字做期許

台新人壽實踐公平待客 優化服務與時俱進

央行與金管會聯手打炒房 國銀應對祭三策略

相關新聞

總統賴清德透露「12強冠軍隊將登上新台幣500元鈔券」 央行回應了

賴清德總統31日出席「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」記者會時，首度透露世界12強賽冠軍隊將登上新...

獨／2024年聯貸排名大洗牌 台銀奪冠

全體國銀的2024年底的聯貸排名再度大洗牌。根據倫敦證交所集團（LSEG）甫出爐最新的聯貸排名顯示，如果以最具指標性的管...

新台幣2024年創9年最低封關價 明年上半估貶勢延續

2024年新台幣匯率正式封關，今年因強勢美元壓境，新台幣封關價格32.781元，寫下9年最低封關價。台新銀行首席外匯策略...

打炒房政策發酵 10月新申貸月減逾5千人

央行打炒房政策奏效，根據聯徵中心發布最新統計，10月新增房貸人數為2萬3105人，較9月減少逾5000人，更比今年5月高...

新台幣今年貶2.046元 封關價32.781元創9年新低

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.781元，貶6.4分，成交金額8.35億美元。新台幣2024年累計貶值2.046...

最新永續金融評鑑結果開獎 排名前25%名單看這裡

金管會今日發布第二屆永續金融評鑑結果，銀行、證券商及保險公司三業排名前25%的金融機構名單，銀行業為元大銀行、中國信託銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。