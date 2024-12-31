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新光金旗下元富證通過安置計畫 工會批不具正當性

中央社／ 台北31日電

新新併送金管會審查，截至目前為止，新光金旗下有5家子公司通過員工安置計畫，但元富證工會今天向元富證發函，主張元富證勞資會議勞方代表性不足，所通過員工安置計畫不具正當性，要求與工會進行協商。

台新金與新光金擬100%換股合併，新光金旗下子公司近日陸續經與工會協商或勞資會議通過員工安置計畫，截至目前，新光金主要子公司中，新光人壽、新光投信、新光金保代、新光金創投及元富證券共5家子公司已通過安置計畫。

元富證工會今天主張，元富證雖經勞資會議通過安置計畫，勞資會議勞方代表性並不足，所通過員工安置計畫不具正當性，留任獎勵金固定薪資認定項目、優離優退月平均薪資認定項目等事宜，資方應與工會接洽安排協商，確實保障員工權益。

元富證工會強調，新新併乃金融界大事，非家族事業兩造談好價碼即可秤斤論兩買賣的兒戲，應本於誠實信用審慎看待員工安置計畫商議，在未與元富證工會全面協商前，不得片面發布未經元富證工會同意的員工安置計畫，勿以兩面手法愚弄全體員工。

元富證工會指出，工會向台北市政府勞動局送件登記，是代表元富證勞工的合法工會，自籌備期間，工會成員即受工會法保障，但公司主管屢次於公開場合批評工會「不專業」、「（安置計畫）談得不好將成千古罪人」，甚至恐嚇員工若工會活動傷及公司聲譽恐因此涉訟，並公開向員工宣導不要加入工會等言行，已涉違工會法。

元富 工安 新光金

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