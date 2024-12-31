台版ICS第四階段出爐 壽險業者：接軌後才是更大的挑戰

保險業2026年即將接軌，為幫助業者減緩壓力，金管會31日推出第四階段過渡性措施，協助保險業者渡過難關。對此，壽險業者表示，接軌後才是更大的挑戰，仍希望在未來金融情勢恐更加動盪的情況下，主管機關能提供更多在地化措施，包含延長過渡期與寬容政策。

壽險業者表示，第四階段措施公布後，公司會開始進行試算，以金管會公布的第四階段過渡性措施來看，其依照台灣數據，調降保險風險的風險係數。包括死亡風險由原ICS所訂之12.5%調整為10%、長壽風險由原ICS所訂之17.5%調整為10%、罹病風險（長期、一次性給付）由原ICS所訂之20%調整為7.5%，以及脫退風險由原ICS所訂之40%調整為35%，並依然適用過渡措施15年。這項措施對於壽險業接軌會更有幫助。

而原先壽險業者爭取的淨資產影響數15年過渡期盼延長到20年，在第四階段措施並未延長，壽險業者表示，金管會應該是要等壽險公司的試算結果出爐，再來考慮是否延長。

針對壽險業資本影響巨大的風險價值（VaR）將增加到99.5％，壽險業積極爭取維持現行的95％，但金管會將於保險業後續辦理在地化情境之試算影響後，再綜合考量參採之可行性。

壽險業者指出，這次公會有集合20~30項建議，幾項被採納，儘管目前大多數公司接軌當下沒有問題，能夠順利度過，但接軌後才是更大的挑戰，因此仍希望在未來金融情勢恐更加動盪的情況下，主管機關能提供更多在地化措施，包含延長過渡期與寬容政策，會持續向公會建議。