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獨／2024年聯貸排名大洗牌 台銀奪冠

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
倫敦證交所集團（LSEG）甫出爐最新的聯貸排名顯示，如果以最具指標性的管理銀行統計來看，2024年全年度的前五名分別由台銀、兆豐、合庫、一銀、土銀拿下。圖為台銀總行。本報資料照片
倫敦證交所集團（LSEG）甫出爐最新的聯貸排名顯示，如果以最具指標性的管理銀行統計來看，2024年全年度的前五名分別由台銀、兆豐、合庫、一銀、土銀拿下。圖為台銀總行。本報資料照片

全體國銀的2024年底的聯貸排名再度大洗牌。根據倫敦證交所集團（LSEG）甫出爐最新的聯貸排名顯示，如果以最具指標性的管理銀行統計來看，2024年全年度的前五名分別由台銀、兆豐、合庫、一銀、土銀拿下，其中在鐵路局1700億聯貸大力加持之下，台銀在今年第四季從第三季的第五名，大躍進為第一名。

以今年前三季的排名來看，前五名分別為兆豐、一銀、合庫、北富銀還有台銀，第四季的排名大洗牌由此可見。此外，最新統計的第六名到第10名，則依序為北富銀、華銀、彰銀、永豐和中信銀，也和第三季依序為土銀、華銀、永豐、台新、彰銀不同。

若以擔任共同主辦行的統計來觀察，今年全年前五名分別為台銀、一銀、華銀、合庫、兆豐，第6名至第10名則為土銀、北富銀、台新、台企銀、永豐銀。

今年由前五名管理銀行所統籌的聯貸案，包括了台銀的鐵道局1700億，友達400億，星宇320億聯貸案，兆豐的中鼎443億，和潤295億，永豐餘143億，華新137億聯貸案；合庫的潤成190億，豐群151億，國揚130億聯貸案；一銀的文曄600億，以及沃旭約700億聯貸等大案。

一銀 台銀

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