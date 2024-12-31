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總統賴清德透露「12強冠軍隊將登上新台幣500元鈔券」 央行回應了

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
目前新台幣500元鈔券上是南王國小少棒隊的照片。聯合報系資料照片／記者尤聰光攝影
目前新台幣500元鈔券上是南王國小少棒隊的照片。聯合報系資料照片／記者尤聰光攝影

賴清德總統31日出席「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」記者會時，首度透露世界12強賽冠軍隊將登上新台幣500元鈔券的計畫，且近期將先推出紀念幣，展現對棒球選手的承諾與尊重。對此，中央銀行高層回應，「審慎規劃中，有具體結果會跟大家報告。」

目前新台幣500元鈔券上是南王國小少棒隊的照片，有球迷期待換成12強冠軍，賴清德總統表示，球迷期待的500元鈔券上印製12強冠軍隊將成為現實，而近期將先推出紀念幣，展現對棒球選手的承諾與尊重。

不過，新台幣鈔券改版茲事體大；中央銀行曾在2018年回應立委辦公室的詢問，有關新台幣「一次性改版」所耗費的經費成本，當年500元面額鈔票的發行張數有2億張，印製成本是6.66億元。

央行當時說，鈔票的改版，牽涉對真鈔、偽鈔的辨識，並包括各金融機構、郵局、信用合作社的ATM、點鈔機，以及坊間所有自動售票機的更新與調校費用，當然還有鈔票改版後的「外交、國際與國內宣導和告知費用」，牽涉層面十分廣泛。正因新台幣鈔券改版涉及複雜的行政程序及龐大預算，恐緩不濟急，外界建議央行可先發行紀念幣。

事實上，央行發行「12強奪冠紀念幣」有前例可循。央行23年前就曾發行過棒球相關的紀念幣。23年前的第34屆世界盃棒球賽，2001年11月6日至11月18日在台灣舉辦，當時一連在天母棒球場、新莊棒球場、嘉義市棒球場、澄清湖棒球場等四個球場進行賽事，共16支國家代表隊參賽，分為兩組並且取各組的前四名進行複賽。這次比賽獲得冠軍的隊伍是古巴；亞軍為美國；季軍為中華臺北。

為慶祝我國主辦第34屆世界盃棒球錦標賽，央行在2001年11月曾發行第34屆世界盃棒球錦標賽紀念銀幣，面額為新台幣50元，正面圖案以棒球為背景，主題圖案為棒球打擊手，其右側為「2001 Taipei」字樣，上緣鐫「中華民國九十年」，下緣鐫「第三十四屆世界盃棒球錦標賽紀念」；背面主題圖案為玉山，下方加註「玉山 Mt. Jade, Taiwan 」字樣，上緣鐫「XXXIV BASEBALL WORLD CUP」，下緣鐫「50圓」及「純銀999」，當時每枚售價新台幣750元，每位民眾每次限購一枚。

央行 新台幣 紀念幣

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