新台幣全年重貶2.046元 封關價32.781元寫9年最低

2024年台灣股匯市正式封關，因熱錢持續流出，股匯同步下挫，新台幣兌美元今天收盤收32.781元，貶6.4分。2024年在強勢美元壓境下，新台幣全年貶掉2.046元或6.24%，不只連3年收黑，封關價更創下9年最低。

2024年最後一個交易日，新台幣匯市交投並不熱絡，台北及元太外匯市場總成交金額僅11.935億美元。外匯交易員指出，市場以實質拋補為主，量能有限，但美元買盤力道勝出，除了外資連續2天賣超台股，在匯市也偏向匯出，投信投資款也繼續前進海外。

出口商雖有進場拋匯，但力道不及美元買方，使得新台幣匯率今天以32.75元開出後，延續貶勢，盤中最低更觸及32.8元的波段低點，尾盤則在央行略作調節之下，得以守住32.8元價位，收在32.781元，仍創9年最低封關價，前低為2015年的33.066元。

新台幣2024年累計貶值2.046元，貶幅6.24%。外匯交易員表示，新台幣今年貶勢較重，主因還是美元太強，美國通膨降溫牛步，美國聯準會降息時程一延再延，美元欲弱不易；到了下半年，好不容易聯準會9月啟動降息，結果從美國總統大選結果還沒揭曉前，「川普交易」就開始發燒，一路延續至今，美元升值氣焰高漲。

匯銀人士指出，2024年美元一支獨秀，亞幣只能低頭示弱，尤其亞幣各有挑戰，日圓除了受到利差因素干擾，近期更因政局動蕩，加重貶勢；韓國深陷戒嚴風暴，如今總統尹錫悅更因3度違抗傳喚，法院裁准逮捕，創韓國憲政史首例，雖然今天韓元休市，信心仍大受衝擊。

根據央行統計，2024年美元指數狂漲6.51%，亞幣全數倒地，以韓元貶幅最重，暴跌12.58%，日圓重挫9.48%，新台幣貶幅居中，跌6.24%，人民幣則下跌2.84%。

不過匯銀人士表示，明年日圓隨著美日利差縮減，應會觸底反彈，但中國經濟深陷危機，參照日本經驗，花了數十年才慢慢走出房市泡沫的陰影，加上美中關係惡劣，恐面臨關稅戰打擊，現在中國也持續寬鬆政策，都不利人民幣走勢，接下來人民幣可能成為最弱亞幣。