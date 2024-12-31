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金管會發布ICS第四階段在地化措施 壽險業者看法出爐

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

金管會選在2024年的最後一天發布ICS第四階段在地化措施，壽險業最新看法出爐。

壽險業者表示，第四階段措施對先前已努力籌資的大型壽險影響不大，但部份資本不夠厚實的中小型壽險仍期待政策給予更多優惠。在本波措施裡，有關計提利率風險資本的加壓幅度，及計算風險值（VaR）的信心水準與高利率保單的認定標準均「保留彈性」，業者只能期盼明年還有「第五波」在地化措施。

金管會31日公布的內容，有關計提利率風險資本的加壓幅度，經保發中心以彭博資訊系統（Bloomberg）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告截至2023年底的公債殖利率曲線進行校準後，加壓幅度確有在地化空間，惟考量近期市場利率波動仍頻，將再更新相關數據至今年底後，請全體保險業進行試算以確定適合我國市場環境的加壓幅度。

至於外界所建議調整新一代清償能力制度採用計算風險值（VaR）的信心水準，及高利率保單之認定標準以擴大適用調適措施之範圍等兩項，金管將於保險業後續辦理在地化情境之試算影響後，再綜合考量參採之可行性。

壽險業者指出，針對壽險業資本影響巨大的風險價值（VaR），因ICS 2.0較現行風險基礎資本額（RBC）嚴格許多，RBC係數是呈現95％的風險要求，ICS的資本要求是在99.5％風險價值，對資本要求更嚴格，壽險業希望，風險價值可維持現行RBC規定的95%、不要提高至99.5%；不過對此，金管會尚未給予正面回應。

壽險業者說，金管會保留部分彈性、明年再議，但明年第1季適逢美國總統川普上任，金融環境恐更加動盪，對於資本不夠的中小型壽險而言，期待金管會明年能再推第五波在地化措施，給予更多的政策寬容。

保單 壽險業 金管會

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