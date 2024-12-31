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打炒房政策發酵 10月新申貸月減逾5千人

中央社／ 台北31日電
房貸示意圖。圖／聯合報系資料照片
房貸示意圖。圖／聯合報系資料照片

央行打炒房政策奏效，根據聯徵中心發布最新統計，10月新增房貸人數為2萬3105人，較9月減少逾5000人，更比今年5月高峰大減逾萬人。觀察往來金融機構分布，向農漁會、保險公司申請房貸的人數明顯增加。

依據聯徵中心的統計資料說明，購買住宅貸款、房屋修繕貸款，皆定義為個人房屋貸款；若貸款無擔保品，即定義為個人信用貸款。

聯徵中心發布最新統計數據，截至10月底，新增個人房貸總人數為2萬3105人，較9月減少5247人；若和今年高峰的5月相比，更大減1萬463人。10月的新增房貸總金額為新台幣2106億元，平均每人新增房貸金額為911.5萬元、中位數為765萬元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，7月市場上的銀行限貸令，加上央行9月的第7波選擇性信用管制措施，9月可說是房市轉折點，民眾對房市實質需求和信心都造成影響，讓房貸降溫。

徐佳馨分析，當時民眾可能遇到申貸塞車或無門的情況，就前線的觀察，11月已有明顯改善，特別是在房屋首購族與自用戶。

另外，聯徵中心也更新截至9月的「房貸往來金融機構類別下的授信金額及利率統計表」，銀行仍是民眾選擇房貸的往來金融機構，約2.4萬人，但也自7月的高峰後逐步下降。

向農漁會信用部申貸的民眾則有成長趨勢，9月的2767人創下今年統計以來新高，房貸餘額為219.36億元，平均房貸利率為2.21%。保險公司的申貸人數亦為今年統計來新高的593人，房貸餘額為53.39億元，平均房貸利率為2.24%。

徐佳馨表示，因為受到銀行法第72條之2規定、銀行房貸水位高影響，銀行可能給出較高的利率或是較低的成數，因此民眾轉向其他金融機構借款。

至於同時有房貸、信貸的雙貸族，聯徵中心統計，今年10月底人數為38.38萬人、創新高紀錄，雙貸總金額為2兆7286億元。平均每人房貸金額為602.9萬元、平均信貸金額為108萬元。

徐佳馨觀察，部分民眾是借信貸來滿足房貸成數不夠的缺口，但是隨著2025年經濟結構改變，借款人要注意自身信用狀況。

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