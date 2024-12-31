最新永續金融評鑑結果開獎 排名前25%名單看這裡

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聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日發布第二屆永續金融評鑑結果。圖/本報資料照片
金管會今日發布第二屆永續金融評鑑結果。圖/本報資料照片

金管會今日發布第二屆永續金融評鑑結果，銀行、證券商及保險公司三業排名前25%的金融機構名單，銀行業為元大銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、第一銀行、國泰世華銀行、彰化銀行、台企銀等等9家。

證券投信業則包括證券組：元大證券、永豐金證券、兆豐證券、第一金證券、國泰證券、富邦證券，及投信組：元大投信等，共7家，保險業為壽險組：國泰人壽、富邦人壽，及產險組：國泰世紀產物、富邦產物等，共4家。

金管會表示，為期能持續帶動金融機構在淨零轉型及永續發展的動能，於今年1月發布第二屆永續金融評鑑指標，包括永續發展綜合指標(權重25%)、環境支柱(25%)、社會支柱(25%)及公司治理支柱(25%)等構面。此次評鑑工作參考國際標準與國內金融業發展趨勢，並根據第一屆評鑑經驗進行調整，引導國內金融機構持續提升在淨零轉型及永續發展的表現。

第二屆納入更多金融機構，包括上市櫃金控的證券子公司、資產規模較高的投信業與上市保險業者，計34家銀行、23家證券商、5家投信業、8家壽險業、8家產險業及1家再保險業，合計共79家金融機構接受第二屆評鑑。

永續金融評鑑由金管會、金融服務業聯合總會、相關周邊單位及外聘專家學者等組成「永續金融評鑑委員會」，就受評機構112年揭露的公開資訊(如年報、公司網站或永續報告書)及相關佐證資料進行評鑑，並審酌受評機構自112年至今重大監理缺失或重大負面社會輿論酌予扣分，本屆按各業別公布前25％機構名單，不公布成績高低排名，以激勵優良金融業者發揮標竿功能。

永續金融評鑑除有「永續發展綜合指標」外，考量金融各業不同業務特性和風險，依環境(E)、社會(S)、公司治理(G)三支柱下共12個構面，設計共同題及分業題，並訂有質化題、量化題及加分題。

第二屆評鑑各業表現優異的構面包含：銀行業的「內部控制強化」、「人權/人力發展」、「氣候風險策略」構面；證券業的「人權/人力發展」、「自身節能減碳」、「普惠金融實踐」構面；保險業的「自身節能減碳」、「人權/人力發展」、「金融消費保護」構面；另受評機構整體在「自然資源保護」、「治理機制強化」、「資訊透明提升」方面仍待持續精進(補充說明如附件)。

金管會表示，第二屆評鑑雖有擴大受評範圍，但仍未含括全部的金融機構，又各業別因業務屬性不同，不論在指標題數或內容上均有差異，因此提醒大眾不適宜將各業別互相比較。

金管會也表示，未來將透過評鑑機制的設計與執行，促使金融機構積極審視ESG及氣候相關風險、強化因應能力並培養韌性，進而提升金融機構在淨零轉型及永續發展的力道與影響力，發揮標竿功能，帶動同業或其他產業推動永續議題在各面向的深化應用。

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