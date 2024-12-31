南山人壽橫掃國內外67項大獎 稱霸「年度最佳壽險公司」

風光橫掃國內外大獎！南山人壽作為保險業健康領航者，持續推出創新商品服務，致力提升客戶服務體驗，為保戶、社會、地球環境厚實健康資本，2024年狂掃國內外67項大獎，不僅在永續領域突圍屢獲大獎肯定，獲獎數也再創新高，更稱霸《亞洲保險業獎（Asia Insurance Industry Awards, AIIA）》「年度最佳壽險公司（Life Insurance Company of the Year）」。南山人壽承諾，將持續從保險出發鞏固社會安全防護網，陪伴保戶面對風險多變的未來，有備而來。

南山人壽堅守初心，以保險本業職能守護保戶及社會，並持續與時俱進，推陳出新，啟動「服務賦能」、「數位賦能」二大核心策略，實踐「好險有南山，健康有靠山」的永續承諾，讓國際看見台灣壽險業，如何從保險出發，鞏固社會安全防護網，厚實國人健康資本。

保險是永續的事業，南山人壽秉持ESG「永續健康」發展主軸，致力發揮金融保險影響力，引領台灣走向更健康、更永續的未來。2024年以卓越的公司治理、財務績效以及完整透明的永續資訊揭露，在永續領域屢獲大獎，獲頒由台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA 2024第十七屆台灣企業永續獎」之「台灣100大永續典範企業獎」及「永續報告獎金融及保險業──第一類白金級」兩大獎肯定，承諾南山人壽將以保險本業職能，持續守護保戶及台灣社會，實現為客戶創建美好未來的願景。

因應數位金融科技發展，服務體驗與數位工具密不可分，南山人壽積極投入數位發展，透過各項科技創新應用，提升服務效率、優化客戶體驗，並以國際開放標準為基礎，有序地推動轉型，在數位創新與架構治理上嶄露頭角。更成為台灣保險業首度榮獲國際開放標準組織（The Open Group）頒發「創新卓越獎」（Awards for Innovation and Excellence）的企業，從來自亞洲、中東、非洲等十多個國家，超過30個提案中脫穎而出，表彰南山人壽的數位轉型治理方法與國際接軌，採用開放標準及方法推動企業架構的成果獲國際肯定。

南山人壽致力於商品與服務創新，隨著社會人口結構改變、醫療科技快速發展，與時俱進開發創新保險商品，包含提供業界首創的不孕症特定試管嬰兒保險金的「南山人壽媽咪寶定期保險」，除了幫助有生育意願的不孕症夫妻勇敢做人，減輕人工受孕的療程自費負擔外，亦提供9項妊娠期特定併發症、2項女性好發疾病、24項特定手術、婦女關懷保險金、以及50項嬰兒先天性重大缺損保障，此外，也針對特定保戶提供「AMH 卵巢功能檢測」加值服務，鼓勵有需要的女性了解自己的身體狀況。創新的保險商品設計，勇奪2024年「最佳產品類」玉山獎、2024年保險信望愛「最佳商品創意獎」大獎等殊榮。

南山人壽提醒，消費者投保前應審慎暸解本保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險。購買以上保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。