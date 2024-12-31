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金管會創新處揭牌 彭金隆盼彰顯三大價值

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會創新處今日揭牌，主委彭金隆盼彰顯三大價值。圖/本報資料照片
金管會創新處今日揭牌，主委彭金隆盼彰顯三大價值。圖/本報資料照片

金管會今日成立「金融市場發展及創新處」作為推動金融業創新發展的專責單位，並且舉行揭牌儀式，由金管會主委彭金隆親自主持，他特別打破過去金管會的慣例，讓新任處長胡則華致詞順位排在主委之前，象徵創新的新氣象。

未來該處將專責「金融科技與創新」、「綠色及轉型金融」及「金融市場發展」等擬訂政策、統整資源，並依據國內市場發展需求及國際趨勢推動相關措施，以提升我國金融市場競爭力。

胡則華說明，創新處未來有三大使命，包括「主動前瞻」、「創新合作」、「永續繁榮」；對此彭金隆進而指出，胡所說的三大使命，即在彰顯主動、創新、以及發展這三大價值，是未來「金融市場發展及創新處」運作最為重要的三大精神和新價值。

彭金隆表示，他上任之初就曾經有跟閣揆卓榮泰建議成立創新處，並且得到充分的支持，雖然因為行政院組織架構「局」已經滿了，沒辦法一次就成立「創新局」。彭金隆表示，當時卓院長問他該如何看待金融監理，他回答「金融監理不能鬆，金融市場發展不能忘」，因此推動成立「金融市場發展及創新處」。

對於創新處的成立，彭金隆指出，新加坡金管局（MAS） 的作法給他重要的借鏡開放，未來創新處也會主動找事做，包括別人沒想到，或很多人想到但沒開始做，或是別人想做但還沒做好的事，都會進行。他也進而指出，會把規模和範疇多做大，前者是已經許可的，會把規模做得更大，後者是還沒開放的，看看能不能把開放的範圍再增加，他也期許創新處未來更能夠發揮「瞭望員」的角色。

金管會表示，創新處下設四科，各科負責業務如下：

1.第一科（金融創新一科）：成立單一窗口統籌金融科技案件之諮詢、評估及實際案件之受理；訂定發布金融創新發展相關規範、指引、要點等；促進金融科技之國際交流及蒐集分析趨勢等。

2.第二科（金融創新二科）：管理創新園區；督導國內大型創新領域展覽論壇；規劃與執行生態圈合作事項；規劃金融科技專案補助及篩選評估；規劃國內新創技術海外輸出、資金與合作案之媒合；規劃金融科技及監理科技之人才培育等。

3.第三科（綠色金融科）：規劃執行及管考綠色及轉型金融行動方案；蒐集、研析淨零與轉型議題之趨勢；推動先行者聯盟淨零工作平台；擴大綠色及轉型金融之國際交流及專業輸出；規劃國內宣導及教育訓練等。

4.第四科（金融發展科）：蒐集國際金融市場發展相關措施，評估我國推動可行性與方式；辦理永續金融評鑑、精進永續金融證照；研析、彙辦亞洲資產管理中心之政策並管考推動進展及成果；與相關部會等協調共同促成發展性質案件等。

金管會 金融科技

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