金管會公布第二屆永續金融評鑑前25% 這九家銀行入榜

為接軌國際協助國內金融業因應氣候變遷及ESG相關風險，發揮金融業對產業的永續影響力，加速國內永續金融生態圈的建構，台灣金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會及保險事業發展中心配合金管會綠色及轉型金融相關政策規劃，已完成第二屆永續金融評鑑。金管會31日公布評鑑結果，銀行、證券商及保險公司三業排名前25%的金融機構名單。

銀行業為元大銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、第一銀行、國泰世華銀行、彰化銀行、臺灣中小企業銀行（依機構名稱筆畫順序，下同）等九家，證券投信業為證券組：元大證券、永豐金證券、兆豐證券、第一金證券、國泰證券、富邦證券，及投信組：元大投信等，共七家，保險業為壽險組：國泰人壽、富邦人壽，及產險組：國泰世紀產物、富邦產物等，共四家。為鼓勵表現優良的業者，金管會及金研院、證基會與保發中心將共同舉辦頒獎典禮。

金管會表示，為期能持續帶動金融機構在淨零轉型及永續發展的動能，於今年1月發布第二屆永續金融評鑑指標，包括永續發展綜合指標（權重25%）、環境支柱（25%）、社會支柱（25%）及公司治理支柱（25%）等構面。此次評鑑工作參考國際標準與國內金融業發展趨勢，並根據第一屆評鑑經驗進行調整，引導國內金融機構持續提升在淨零轉型及永續發展的表現。第二屆納入更多金融機構，包括上市櫃金控的證券子公司、資產規模較高的投信業與上市保險業者，計34家銀行、23家證券商、5家投信業、8家壽險業、8家產險業及1家再保險業，合計共79家金融機構接受第二屆評鑑。

永續金融評鑑由金管會、金融服務業聯合總會、相關周邊單位及外聘專家學者等組成「永續金融評鑑委員會」，就受評機構2023年揭露的公開資訊（如年報、公司網站或永續報告書）及相關佐證資料進行評鑑，並審酌受評機構自2023年至今重大監理缺失或重大負面社會輿論酌予扣分，本屆按各業別公布前25％機構名單，不公布成績高低排名，以激勵優良金融業者發揮標竿功能。

金管會綜合規劃處處長胡則華補充，往後評鑑會擴大到所有金融機構，第一屆評鑑結果為前20％、第二屆為25％，下屆應會比25%還要多，屆時待評鑑委員會討論。

永續金融評鑑除有「永續發展綜合指標」外，考量金融各業不同業務特性和風險，依環境（E）、社會（S）、公司治理（G）三支柱下共12個構面，設計共同題及分業題，並訂有質化題、量化題及加分題。第二屆評鑑各業表現優異的構面包含：銀行業的「內部控制強化」、「人權／人力發展」、「氣候風險策略」構面；證券業的「人權／人力發展」、「自身節能減碳」、「普惠金融實踐」構面；保險業的「自身節能減碳」、「人權／人力發展」、「金融消費保護」構面；另受評機構整體在「自然資源保護」、「治理機制強化」、「資訊透明提升」方面仍待持續精進。

金管會表示，第二屆評鑑雖有擴大受評範圍，但仍未含括全部的金融機構，又各業別因業務屬性不同，不論在指標題數或內容上均有差異，因此提醒大眾不適宜將各業別互相比較。該會未來將持續參考國際ESG發展趨勢及國內金融業推動情形，滾動調整永續金融評鑑架構及指標，透過評鑑機制的設計與執行，促使金融機構積極審視ESG及氣候相關風險、強化因應能力並培養韌性，進而提升金融機構在淨零轉型及永續發展的力道與影響力，發揮標竿功能，帶動同業或其他產業推動永續議題在各面向的深化應用。

第二屆評鑑報告的內容，近期將公布於「永續金融評鑑資訊平台」（https://esg.tabf.org.tw）。