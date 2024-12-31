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保險業接軌國際 金管會宣布第四階段在地化及過渡性調適措施內容

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會宣布第四階段在地化及過渡性調適措施內容。本報資料照片
金管會宣布第四階段在地化及過渡性調適措施內容。本報資料照片

金管會今天宣布接軌115年保險業新一代清償能力制度第四階段的在地化及過渡性調適措施。其中，保險業應計提非違約利差風險（NDSR）風險資本，比照第三階段所定長壽、脫退、費用及巨災風險等新興風險，訂定15年自0%線性遞增至100%的過渡性措施。

新制上路雖然有助於業者在利率或者是疾病方面的風險下降，但保險局長王麗惠強調，保險業者應該要去精進在保單上面的資產負債的風險管理。

其中，試算之後對各家業者的影響，風險資本下降的程度，亦即ICS資本適足率在115年接軌之初會上升5%-32%之間。

此外，RBC的風險在在地化的調整之後,對業者的影響大約在6%-15%之間，利率風險也有下降空間。整體來看，在地化措施對降低利率、罹病、解約等風險對資本適足率的影響幫助較大。

保險局也指出，有關計提保險風險資本加壓幅度，為考量我國保險業實際經驗，經保發中心以衛生福利資料科學中心的國人死亡率及罹病率資料、壽險公會經驗生命表資料及保發中心統計等資料進行校準後，予以調整，包括死亡風險由原ICS所訂的12.5%調整為10%、長壽風險由原ICS所訂的17.5%調整為10%、罹病風險（長期、一次性給付）由原ICS所訂20%調整為7.5%，以及脫退風險由原ICS所訂40%調整為35%，以妥適反映我國人身保險業實際經營保險風險。

目前其他國家接軌的過渡期間，南韓為10年、歐盟為16年，保險局長王麗惠表示，目前並沒有要進一步延長15年的打算，金管會並沒有打算再延長15年的打算，另外，台股以及不動產的部分，她也表示，沒有再進一步放寬的措施。

保險 資本適足率 金管會

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