「金融發展與創新處」問世 金管會彭金隆以這6字做期許

金管會31日宣布成立「金融市場發展與創新處」並舉行揭牌儀式。金管會主委彭金隆說，成立創新處以六個字「主動、創新、發展」作期許，要主動找事做、做別人沒想到，或想到沒做好，及擴大現有業務規模。

他強調，金管會的職責不僅是金融監理，更要積極鼓勵市場創新與發展。

彭主委提到，今年5月22日他在立法院進行業務報告時，就曾承諾要設立金融市場發展創新單位。歷經七個月又11天的籌備，此創新處終於正式成立，代表金管會履行了對市場的承諾。

他進一步說明，在4月11日與行政院長討論施政方向時，他便提出「金融監理不能鬆、金融市場發展不能忘」的兩大原則。而成立創新處，正是為了落實「安全與發展並進」的新金融市場目標。

金管會組織法明定四大任務，發展列於首位。面對國際競爭，市場的發展與創新是必經之路。他以新加坡為例，新加坡金融管理局（MAS）設有專責單位負責金融市場發展，其內容涵蓋金融科技（FinTech）、永續金融、金融中心及國際業務等。因此，成立創新處，就是要補足台灣在市場發展與創新方面的缺口。

彭金隆對新成立的創新處寄予厚望，並以「主動、創新、發展」六個字作為期許。

一、主動： 創新處應主動找事做，而非被動等待。

二、創新： 創新處應做到「別人沒想到、想到但沒做、做了但沒做好」的事。

三、發展： 創新處應在「規模與範疇」兩方面著力，擴大現有規模並開拓新業務。

彭金隆進一步將金管會比喻為一艘船，各業務局是解決現有問題的水手，而創新處則是引領方向的瞭望員。創新處的重點不在解決當前問題，而是要為金融監理提供更具前瞻性的視野，協助市場掌握未來發展機會。

「金融市場發展與創新處」的成立，象徵台灣金融市場邁向新里程碑。彭金隆說，這是一個重要的開始，金管會將與市場攜手合作，共同推動金融市場的發展，並期許在2024年最後一天，為來年帶來全新的氣象。

金融市場發展及創新處長胡則華表示，創新處的成立是金融市場發展的重要里程碑。創新處的使命包含三大面向：主動前瞻、創新合作、永續繁榮。創新處下設四個科，分別負責：

創新一科：負責業務試辦要點及創新實驗條例等相關業務。

創新二科：負責建立金融科技生態系，包含園區、共創平台及產業聯盟等。

綠色及轉型金融科：負責綠色及轉型金融相關事項，配合國家政策推動永續發展。

金融發展科：負責亞洲資產管理中心相關會診工作，並推動金融市場卓越計畫。