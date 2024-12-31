可以進場買了！第一金投顧點名6檔金融股殖利率超過4%
第一金證券攜手第一金投顧31日舉辦台股展望說明會，第一金投顧資深協理留政鈺於說明會中表示，近期可開始布局高股息殖利率股，看好金融股、營建股，點名中信金（2891）、華南金（2880）、玉山金（2884）、國泰金（2882）、京城銀（2809）、元大金（2885）等六檔金融股現金殖利率將超過4%以上。
第一金投顧表示，台股利差維持高檔，加上國內外股市表現佳，帶動金融股獲利表現，今年前11月金控稅後獲利合計5,709億元，創歷史新高，已大幅超越去年全年3,653億元，有利於明年配息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言