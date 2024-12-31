快訊

強吻鍾沛君…朱學恒強制猥褻判刑11月 入獄前再判賠35萬元

微軟Windows 11瘋狂跳促銷通知！官方回應「那不是廣告」1方法全關閉

吳宗憲遭爆昔「3億賣掉周杰倫」 康康鬆口揭內幕

可以進場買了！第一金投顧點名6檔金融股殖利率超過4%

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
第一金投顧資深協理留政鈺。記者蔡靜紋/攝影
第一金投顧資深協理留政鈺。記者蔡靜紋/攝影

第一金證券攜手第一金投顧31日舉辦台股展望說明會，第一金投顧資深協理留政鈺於說明會中表示，近期可開始布局高股息殖利率股，看好金融股、營建股，點名中信金（2891）、華南金（2880）、玉山金（2884）、國泰金（2882）、京城銀（2809）、元大金（2885）等六檔金融股現金殖利率將超過4%以上。

第一金投顧表示，台股利差維持高檔，加上國內外股市表現佳，帶動金融股獲利表現，今年前11月金控稅後獲利合計5,709億元，創歷史新高，已大幅超越去年全年3,653億元，有利於明年配息。

台股 第一金證券 金融股

延伸閱讀

台積電目標價1,360元 第一金投顧：台股明年衝26,500點

2025股息目標70萬…00878、00713、00919、0056沒受降息影響！ 存股哥：00929不好有金融股Cover

外資上週買超737億元 買金融股出航運股

台股量縮下跌85點 外資賣超67億元群創居首

相關新聞

台幣匯價 恐收九年最低

匯市昨（30）日量縮盤整，新台幣收盤微升0.3分，收32.717元，總成交量僅10.97億美元。

新新併關鍵 員工安置通過…優退最多領51個月

「新新併」獲重大進展。新光金控旗下新光人壽、元富證券董事會已通過經理人及員工安置計畫，公司開出的留任獎金最高為六個月，其...

新光金董座喊話 魏寶生：與子公司持續溝通

新光人壽、元富證券昨（30）日通過員工安置計畫，新光銀工會表示，這是「突襲」的舉動，盼公司勿以兩面手法增紛擾。對此，新光...

央行與金管會聯手打炒房 國銀應對祭三策略

中央銀行與金管會聯手打炒房，銀行須遵循主管機關政策，又得兼顧業務成長與獲利表現下，採取三大因應措施。

房貸塞車 估明年下半年緩解

中央銀行明令，國銀須自主控管未來一年的不動產貸款總量，目的是讓居高不下的不動產貸款占總放款的比率（不動產貸款集中度）降溫...

金管會盯防詐 虛擬資產金融交易訂四門檻

金管會盯防詐，近期發函要求金融機構針對虛擬資產服務商，要有四道門檻，主要配合「虛擬資產服務洗錢防制新規定」上路，搭配金管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。