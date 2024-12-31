永豐金證榮獲ISO 10002客訴品質管理系統國際標準認證

永豐金證券2024年12月底正式通過國際權威第三方-英國標準協會（BSI）【ISO 10002:2018客訴品質管理系統】國際標準認證，展現深耕客戶服務的卓越實力、推動公平待客文化的實踐與深化、以及對客戶需求的高度重視。

永豐金證券專注於建立透明、公正及持續改進的客戶申訴處理機制，提升服務品質與客戶滿意度，並將客戶意見轉化為改善的契機。此次獲得ISO 10002認證肯定了永豐金證券在客戶服務上的持續努力，進一步提升其市場競爭力。

為了達到ISO 10002客訴品質管理系統標準，永豐金證券客服中心進行了一系列的內部考核和流程精進，確保每一位客服人員都能夠熟練掌握客訴處理的相關知識和技能，並經由系統每日監督客訴案件是否妥適處理，確保客戶權益；於日常服務過程收攏客戶意見及回饋，透過跨部門溝通及改善，優化交易平台及作業流程；並透過客服人員第一時間的引導及說明，有效減降客戶因交易平台或制度的理解不足產生的誤解。

永豐金證券以ISO 10002為基礎，建構風險導向的申訴處理與陳報機制，定期將客訴樣態及處理結果進行跨部會溝通，透過高階參與，強化案件處理的決策與管控能力，促進全員共同追求持續卓越的服務。

永豐金證券表示，未來將持續優化服務流程，確保客戶的聲音被傾聽與尊重，並以專業與誠信的態度提供創新且貼心的金融服務。此次認證再次肯定其在客戶服務領域的努力，將以ISO 10002精神為指引，秉承國際標準和政策導向，深化對客戶需求的洞察，推動更多創新服務與全面提升的服務體驗，實現與客戶共創價值的長遠目標。