新光金董座喊話 魏寶生：與子公司持續溝通

新光人壽、元富證券昨（30）日通過員工安置計畫，新光銀工會表示，這是「突襲」的舉動，盼公司勿以兩面手法增紛擾。對此，新光金（2888）董事長魏寶生表示，這不是兩面手法，新光金將持續與各子公司溝通，這是齊頭並進，他強調，條件一視同仁，未來保留擇優空間。

魏寶生強調，新光金與各子公司的協商是齊頭並進，可以擇優選擇方案，現在金控旗下除了銀行及金控本身還沒簽，已有1.4萬人簽，占總員工人數八成以上，強調與銀行工會的溝通還在持續，沒有兩面手法的問題。

新光銀行工會則強調，台新金控與工會正式協商迄今雖已有五次，但在相關重要權益事項，如優離優退、留任獎金，均尚未有任何共識，且資方方案與工會全體成員的期望相距甚遠，完全未見資方所言全員留用之誠意與決心。

新光銀工會指出，新光金仍未打算規劃合併基準日前員工留任保障措施，且立場強硬，毫無協商退讓之空間，完全未見其照顧員工之誠意。工會也批，金控其餘子公司簽署之員工安置計畫，僅為虛應外界輿論，以營造出協商氣氛融洽之假象，就資方的「突襲」難以苟同。兩金控應審慎看待員工安置計畫商議，勿以兩面手法愚弄全體員工。