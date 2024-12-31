新新併關鍵 員工安置通過…優退最多領51個月

「新新併」獲重大進展。新光金控（2888）旗下新光人壽、元富證券董事會已通過經理人及員工安置計畫，公司開出的留任獎金最高為六個月，其中優退以46個月平均月薪為上限，並加發五個月平均月薪，最多可拿51個月的平均工資，強調這是業界最優方案。

據了解，目前新光金旗下最大子公司新壽，員工人數1.2萬人，加計元富證券、新光投信、新光金保代、新光金創投等公司，都已同意安置計畫，合計1.4萬人，占新光金控所有公司總人數八成以上，預計接下來將採補件方式，送交金管會。

台新金併新光金案，已在本月3日送件，是採取先送件後補件方式進行，雖然多家子公司已同意安置計畫，但子公司新光銀行的安置計畫，目前尚未達成勞資共識，預料後續將持續補件，依規定，新新併的審查期間為二個月，不過接下來的補件，可能會延長審查期。

金管會官員昨（30）日不透露口風，不過根據金管會先前對外強調，關於新新併的案子，金管會審查沒有特別規範時間，基本上，會依照行政程序法的兩個月時間，但兩個月的前提是不需要補件，如果有補件需求，會延長時間。

新光人壽董事會昨日通過經理人及員工安置計畫，董事長魏寶生表示，員工是公司最重要的資產，對於合併後的員工安置計劃，絕對是在兼顧公司與員工的永續發展所提出來的。新壽指出，本計畫已與公司的六個工會多次協商討論，對於同仁工作權的保障，留任獎勵都有明確的規範。

元富證券也經由勞資會議於20日完成勞資協商，並於董事會通過元富證券及子公司之員工安置計畫。董事長陳俊宏及總經理張清發表示，證券公司最重要的資產是員工，在合併過程中致力保障員工工作權與職場穩定性，員工權益均一體適用，且有選擇適用的權利，力求在合併中員工獲得最佳保障。

據了解，新壽與元富證的安置計畫採全員留任原則，並承諾在合併基準日後繼續承認年資，且保證留任三年，不因合併而資遣，若留任滿三年，累計加發留任獎金共六個月。但若在發放日前已提出優退優離申請，不予核發留任獎金。值得注意的是，新壽大多數業務員為行銷制，也就是採部分工時，不適用優退優離等員工安置計畫，若留任滿三年，也可領最高六個月留任獎金。