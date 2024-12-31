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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

台幣匯價 恐收九年最低

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。聯合報系資料照
新台幣與美元。聯合報系資料照

匯市昨（30）日量縮盤整，新台幣收盤微升0.3分，收32.717元，總成交量僅10.97億美元。

匯市今天封關，匯銀主管表示，2023年新台幣匯率是以30.735元封關，今年累計至今貶值達1.982元，貶幅達6.06%。

中央銀行統計顯示，今年以來美元指數一枝獨秀、累計升值6.57%，主要亞幣全軍覆沒，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元今年至今重貶12.58%，超過日圓貶幅10.44%、淪為「最弱亞幣」，新台幣匯率貶值6.06%，僅韓元的一半水準。人民幣與星元匯率走勢相對抗跌，今年以來，累計貶值2.84%與2.76%。

美國鷹派升息促使美元雙率雙升，新台幣匯率跟隨主要亞幣走貶，今年恐寫下九年來的最低封關價，前低為2015年的33.066元。

展望2025年匯市，匯銀主管指出，美國總統川普將於明年元月上任，預料美元將維持強勢一段時間，之後得視聯準會降息步調、川普施政、通膨走勢等變數而定，估計2025年上半年，新台幣匯率仍將維持偏弱格局。

回顧2024年國內匯市，儘管市場預期美國聯準會將於下半年啟動降息循環，但因美國通膨降溫速度緩慢，令國際美元強勢地位不墜，加上美國總統大選由川普勝出，市場掀起「川普交易」熱潮，助長美元升值氣焰，主要亞幣欲振乏力。

放眼主要亞幣，受到戒嚴風暴衝擊，韓國政局不穩導致資金出走，使韓元相當疲軟。

台幣匯率 新台幣 美國聯準會

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