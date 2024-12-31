點燃生命之火40年／中信送暖 偏鄉童過好年

由中國信託慈善基金會發起的「點燃生命之火」邁入第四十年，累計幫助近七十二萬名偏鄉弱勢孩童，讓孩子下課後持續有穩定餐食、志工陪伴和多元活動學習的機會，減輕弱勢家庭的生活負擔。新年將至，基金會更將在年前送暖，為全台偏鄉弱勢孩子及其家庭準備溫暖年菜，過個溫暖的好年。

其中一名家住偏鄉、經常吃泡麵果腹的八歲女童小嫚（化名），此次也將由基金會寒冬送暖。小嫚和哥哥自小由爸爸獨力扶養，由於家境困苦，孩子常沒早餐吃，有時甚至一天只吃一餐，正值成長期的小嫚時常餓肚子。

小嫚的爸爸為了賺錢養家，努力打零工，但微薄收入仍不足支應基本開銷，就連他們住的「家」也僅是一處狹小、簡陋的房間，破舊沙發是平時的睡床。寒冬裡，一家子沒有保暖棉被，孩子只能多穿幾件衣服睡覺。家裡唯一堪用的廚具只有一台卡式爐，三人經常吃泡麵打發一餐。

小嫚後來在「點燃生命之火」幫助下，課後有志工陪伴照顧，也能吃到營養的熱飯菜，而且常常一次吃兩碗飯，長期下來，原本體型瘦小的她，現在已經是雙頰圓潤的健康孩子。此外，因為志工耐心教導，小嫚學會擦臉、綁頭髮等生活自理能力，也接觸到太鼓、棋藝等多元課程，甚至找到對粉彩畫的興趣。

小嫚開心的說，今年終於可以和爸爸一起過個溫暖的年了。