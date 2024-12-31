卡友免費停車門檻拉高

明年起，要拿銀行信用卡回饋更難，市區免費停車優惠將明顯縮水，至少五家銀行拉高市區停車免費停車的門檻，最高單月消費要達2萬元才能拿到免費停車。

銀行信用卡主管指出，基於物價、人力等各方面成本提高，去年光是機場接送成本就拉高不少，銀行希望鎖定更有消費力的卡友，將銀彈撒在這些卡友上，加上成本提高，多家銀行已有共識，將拉高免費停車門檻。

華南銀嘟嘟房聯名卡符合條件臨停七折優惠，明年起調整為八折，門檻為每月當期帳單累積一般消費滿1,500元，次月可以享有臨停八折優惠。

北富銀IMPERIAL尊御世界卡與無限卡卡友，明年起，於市區嘟嘟房、台灣聯通連鎖停車的優惠門檻也拉高，原本每日一次、每次三小時免費停車的門檻，設定為前月刷卡1.5萬元，明年起拉高到2萬元；惟財富管理會員門檻不變僅需1萬元。

台企銀市區免費停車門檻，明年起拉高到單卡當月新增一般消費必須達1.2萬，可以享有當月全台中興嘟嘟房每日一次市區免費停車，白金卡以上等級卡友每月每戶上限15次，金卡與普卡每月每戶上限則為十次。

台中銀世界卡卡友明年起，當月帳單一般消費（扣除退貨）必須要到3,000元，才能拿到次月每日停車一次、每次最多二小時、每月最高十小時免費停車。一銀卡友於中興嘟嘟房以及台灣聯通市區免費停車門檻，從1.2萬元明年起調高到2萬元，惟高資產客戶的Glory+世界卡與義享天地世界卡卡友維持無門檻限制。