保經代業務員人數創高

保經代業務人員穩定成長，成為壽險業務最堅強生力軍。據壽險公會統計，今年11月保經業務員已突破9.2萬人，保經代業務員合計達17萬人，反觀壽險公司登錄人數則回落到20.5萬人，與壽險業務員的差距縮小到約3.5萬人，總計壽險業務員人數為37萬5,520人，續寫今年新高。

據壽險公會統計，保險代理人公司11月登錄業務員人數較上月增加297人，來到7萬8,229人，創新高，較2023年底7萬8,000人，增加229人；經紀人公司登錄業務員較上月增加234人，達9萬2,056人，續創歷史新高，相較2023年底8萬9,330人，大增2,726人；總計壽險業務員人數為37萬5,520人，較10月增加287人，續改寫今年新高紀錄。

針對保經公司業務員人數不斷增加，保經高層指出，主要有三大原因，第一，每家壽險公司策略不同，有的主攻分紅保單，有的攻投資型保單，但保經更為全面，對於保戶來說，只需跑一家保經就能完善保障更為便利，因此近期保經通路業務也有所成長。

第二，對於業務員來說，有別於傳統單一保險公司的業務員，保經業務員具有更加充足的保險商品資源，想要賣哪家的保單，或是哪家保單佣金高、好賣，就主攻哪家保單，讓業務員的自由度更高。

第三，現在年輕人講求「工作自主、人生自主」，不愛坐在辦公室朝九晚五，保經提供彈性自主的工作方式，晉升也較有彈性，甚至有公司祭出高達310萬元的晉級獎勵，希望吸引更多優秀的菁英加入，因此看好保經業務員人數持續成長。