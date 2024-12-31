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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

保單借款利率砍到2.165%

經濟日報／ 記者齊瑞甄陳美君／台北報導

2025新年即將到來，考量保戶春節期間有較多資金周轉調度需求，多家保險業者提出保單借款優惠利率，最低至2.165%，和房貸利率有得拚。富邦人壽提供保單借款利率2.165%紓困方案；中華郵政昨（30）日也指出，擴大協助經濟弱勢郵政壽險保戶，提供保單借款優惠利率2.165%紓困方案。

富邦人壽表示，經濟弱勢保戶於明年1月1日起至3月31日期間，提供保單借款利率2.165%紓困方案，凡符合身心障礙、中低收入戶、特殊境遇家庭或經濟困難者，提供每人最高額度10萬元，優惠期間三年；紓困方案線上申請，快速又方便。

保戶可透過富邦人壽官網「保戶會員專區」或「富邦人壽APP」，於線上交易專區辦理「經濟弱勢保戶保單借款優惠利率專案」。此外，中華郵政公司為擴大協助經濟弱勢之郵政壽險保戶，提供保單借款優惠利率2.165%紓困方案，申辦期間自明年起至3月31日，優惠期間三年。

中華郵政表示，本方案適用保險費付足一年以上，累積達有保單價值準備金且可辦理保單借款之有效契約保單，申請人如屬身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭等，持保單向中華郵政提出申請保單借款，同一要保人最高累計新增借款金額為新台幣10萬元。

國泰人壽也推出保單借款優惠活動「超樹貸5」，保戶於明年2月20日前完成申辦，自給付日起至3月3日間，可享保戶專屬2.5%優惠利率，國泰人壽App提供快速保單借款服務，營業期間申辦，可當日借當日撥款。

中華郵政 保單 富邦人壽

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