數位帳戶台幣活儲 高利衝10%

全台數位帳戶數突破2,300萬戶，2025年新權益陸續揭曉，各銀行持續祭出優惠並深化用戶經營，龍頭台新Richart推出全新的台幣活儲優利子帳戶，舊戶完成任務加碼至1.6％優利。聯邦銀New New Bank存款優惠限額加碼，且新戶最高享1個月台幣高利活儲10%優惠；舊戶則推全新會員分級制度。

在整體數位存款帳戶市場趨飽和之下，銀行漸重「質」轉向既有客戶深耕經營，增加門檻提升貢獻度，但一方面以優惠固樁或吸納新戶也未鬆手。開戶數高達419萬戶居冠的台新Richart從2025年1月3日至7月1日止，推出優利子帳戶活動，新戶完成開戶即可享有10萬元3.5%優利，存滿限額利息最高逾1,700元；舊戶只要完成指定任務四選一，即可享有優利子帳戶30萬元內1.6%優利，較目前1.5%加碼；存滿限額利息最高逾2,300元。

永豐銀行大戶DAWHO數位帳戶權益延續，明年1月1日至6月30日止，30萬元內活儲優利1.5%，綁定DAWHO為證券交割戶同享活儲優利。

純網銀將來銀行「5萬元內1％、5萬元以上1.5％優利且額度無上限」及「新戶再享5萬元10％」兩大活存優利專案延長到明年第1季底。另外，甫上線的外匯業務祭出號稱市場最強的「美元活存4.2%金額無上限」。

公股銀數位帳戶權益則直接開滿一年到2025年12月31日，其中，公股銀數位帳戶龍頭第一銀行iLEO新年權益延續，其185萬客戶均可享有12萬元內2%高利活存。臺灣銀行數位帳戶10萬元內活存2.075%機動計息。華南銀行SnY數位帳戶舊戶在2025年需有一筆信用卡消費，次月起可續享存款10萬元內2.3%活儲利率；新戶則自開戶日起算最多6個月，享10萬元內2.5%活儲利率優惠。

聯邦銀行New New Bank明年起存款優惠限額由現行10萬元加碼至15萬元，新戶最高可享1個月限額15萬元內高利活儲年利率10%優惠，舊戶則推出全新會員分級制度，舊戶（初級會員）免解任務即享限額內活儲年利率2%優惠；1至6月任一月份完成信用卡、證券、信託或貸款任一指定任務，當月還能升級為「金級會員」，當期利息結算最高活儲年利率4%優利。

觀察多數銀行明年上半年核心利率及帳戶優惠，利率不超過4%，並以5萬元至最高30萬元內不等的額度，維持整體客戶基數。