金管會盯防詐 虛擬資產金融交易訂四門檻

金管會盯防詐，近期發函要求金融機構針對虛擬資產服務商，要有四道門檻，主要配合「虛擬資產服務洗錢防制新規定」上路，搭配金管會2025年金檢重點納入虛擬資產業者（VASP）專案金檢，代表虛擬資產服務商的金融交易防範洗錢措施更嚴格。

例如，銀行必須要增列相關交易監控態樣，以釐清是否有疑似洗錢或是涉及詐欺犯罪的異常帳戶，且必須向相關機關通報或舉發。

金融機構往來虛擬資產服務商四門檻

虛擬貨幣詐騙案近年激增，新修正的洗錢防制法第6條今年11月底實施，虛擬資產業者（VASP）必須完成登記才能提供服務，目前26家已完成洗錢防制法遵聲明的虛擬資產業者，金管會特別訂定過渡條款，最晚須在明年3月31日前向金管會提出申請，並於明年9月30日前正式完成登記、拿到許可。

金管會近期發函要求金融機構針對虛擬資產服務商，要有四道門檻，包括：第一，確定客戶身分，主要在建立業務關係時候，包括資產服務商客戶，是否已經依照洗錢防制法完成洗錢防制登記，假設客戶拒絕提供身分驗證等文件，甚至營業模式涉及違法，就應該婉拒建立業務關係。此外，也要確定虛擬資產服務商，在與該服務商的客戶買賣虛擬資產時，涉及的金流款項，要用該名客戶同名存款帳戶收付。

第二，針對既有客戶持續審查身分。

第三，參考銀行公會訂定的自律規範，建立相關交易監控態樣，以釐清是否有洗錢、資恐或是涉及詐欺犯罪的異常帳戶，並可以向法務部調查局或是警察機關通報。

第四，假設發現虛擬資產服務商，涉嫌從事有價證券、衍生性金融商品、吸收存款、國內外匯兌、違反洗防法等，則要向司法檢調機關舉發，因為涉及刑事責任。