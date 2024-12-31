房貸塞車 估明年下半年緩解

中央銀行明令，國銀須自主控管未來一年的不動產貸款總量，目的是讓居高不下的不動產貸款占總放款的比率（不動產貸款集中度）降溫；截至今年11月底，國銀不動產集中度比率仍高達37.4%，房貸銀行主管坦言，房貸與土建融貸款需求仍在「排隊」消化中，銀行受限央行的「不動產貸款降溫令」，承作量能有限，估計要到明年下半年後，才有機會恢復正常。

行庫主管說，央行總裁楊金龍要求國銀提報不動產貸款降溫計畫，且未來一年內將逐季檢視銀行執行數據，必要時也將動用專案金檢，檢視銀行是否落實計畫，銀行自然得遵循規定。

除了明年房貸餘額無法再成長外，銀行也將審慎承作建商的土建融業務；一般而言，建商在建案完工後就會把建融還掉，並將額度轉為個人分戶貸款，但現在銀行對貸款額度可說是「斤斤計較」，假設借建商100億元的土建融，完工後不見得能100%轉為分戶貸款，「能有三、四成給建商做分戶貸款就很不錯了」，不少建商「哇哇叫」，認為這樣的分戶貸款額度根本不敷使用。

銀行主管坦言，央行第七波打炒房措施加上為期一年的不動產降溫令，確實讓房市明顯降溫，過去一、二年，每周行內至少進件十幾件土建融案，最近新案明顯減少、僅剩下舊案展延勉強「撐場面」。

銀行主管還說，近期銀行資金再度拉「緊」報，主要是農曆年關較早、落於明年1月底，而過年是市場資金需求最旺盛的時候，銀行得提前準備頭寸因應，雖然不少銀行透過高利吸收存款，改善資金「旱象」，但效果有限，在銀行「錢荒」問題未解下，不動產貸款「塞車潮」恐怕沒那麼快能疏通。