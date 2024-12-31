央行與金管會聯手打炒房 國銀應對祭三策略

中央銀行與金管會聯手打炒房，銀行須遵循主管機關政策，又得兼顧業務成長與獲利表現下，採取三大因應措施。

首先，針對銀行法72-2條的三成上限滿水位，可透過積極吸收存款擴大「分母」，提升可承作的不動產業務額度；其次，為避免貸款過度集中在不動產，轉向衝刺非不動產的貸款業務，如政府借款、周轉金等，最後則是持續緊縮建商土建融額度。

銀行主管表示，被視為國銀不動產放款「天條」的銀行法72-2條規定，國銀住宅建築及企業建築放款總額（分子），不得超過存款總餘額及金融債券發售額（分母）的30％；近年來國內已有多家銀行瀕臨三成上限，為避免超限挨罰，除了降低不動產貸款承作量外，也積極收受存款以擴大分母、提升可承作的不動產業務額度。

政府打炒房，銀行因應措施

其次，央行關切銀行的貸款過度集中在不動產業務上，因此，銀行同樣得「擴大分母」、多承作非不動產的放款，例如政府借款、企業周轉金等，才能達成央行對不動產放款降溫的要求。

銀行主管說，央行總裁楊金龍展現打炒房的鐵腕態度，明年國銀的房貸與土建融餘額就算不衰退，也無法再成長，但為兼顧獲利，銀行還是得出招應對。

舉例而言，過去幾年房市多頭榮景時，不少上市櫃建商賺到盆滿缽滿、滿手現金，向銀行申請土融與建融額度後，因建融按規定須照工程進度依序撥款、相對麻煩，不缺錢的建商只會動用土融，建融備而不用；近期受到央行重拳打炒房影響，房市景氣轉冷，建商餘屋去化速度減緩，推案也轉趨謹慎，自然不像過去「口袋那麼深」，不少建商向銀行要求，要動用過去通過但未核撥的建融額度。

銀行主管說，對於建商的要求，銀行會加註一條規定，「雖然已核准這些額度，但不保證未來能一次全數動撥，而須視銀行當時的資金狀況分次或排撥（排隊動撥）」，避免建商需求一擁而上，導致銀行土建融餘額暴增，引來央行的關切眼光。