信貸業務試辦模型評估月收入 2家民營銀行有興趣

中央社／ 台北30日電
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

為激盪創新，金管會今年點頭放行銀行試辦無擔保授信以財務評估模型取代徵提月收入證明，除了玉山銀搶頭香獲准試辦，金融圈傳出有2家民營銀行向金管會探詢試辦事宜，其中一家為永豐銀行，不排除有機會再添「輕量監理沙盒」新申請案。

為鼓勵金融創新，金管會主委彭金隆上任後，拍板大幅放寬業務試辦範疇，類似「輕量監理沙盒」，首案為同意金融機構承作信用卡、信用貸款等無擔保授信時，可試辦以財務評估模型取代過往徵提月收入證明，由玉山銀行在今年9月搶頭香獲准試辦。

金融圈傳出，除了玉山銀已在進行業務試辦外，有2家民營銀行陸續向金管會探詢信貸等無擔保授信試辦以模型評估月收入相關事宜，其中一家為永豐銀行，後續不排除有機會再添「輕量監理沙盒」新案。

銀行主管指出，近年社群意見領袖、Youtuber等網紅經濟興起，此類新興職業可能無法出示固定薪資證明給銀行，但不代表該族群不具財力，金管會同意銀行試辦信貸等無擔保授信可以財務評估模型取代徵提月收入證明，可望滿足更多元族群金融需求，亦讓銀行有機會拓展新客群。

台灣2005年間曾發生雙卡風暴，金管會當時參酌銀行公會建議訂定「DBR 22倍」（Debt Burden Ratio，負債比）規定，即金融機構對債務人於全體金融機構無擔保債務歸戶後總餘額，除以平均月收入，不宜超過22倍，以避免民眾過度擴張信用。

今年金管會雖然放行銀行試辦無擔保授信以財務評估模型取代徵提月收入證明，銀行以內部建置的財務評估模型衡量客戶月收入，多半會以比「DBR 22倍」更保守比率，審慎估算所給予的無擔保授信總額，以控管風險。

除了推動輕量監理沙盒，為推進金融科技發展，金管會將新設「金融市場發展及創新處」，自2025年起開始運作。首任處長已拍定由現任綜合規劃處長胡則華接任，金管會將於明天下午舉行「金融市場發展及創新處」成立儀式，由彭金隆親自主持。

永豐銀行 玉山銀行 金管會

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