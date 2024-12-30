新光銀工會批「新新併」資方玩兩面手法 魏寶生回應了

「新新併」能否順利通過，外界聚焦員工安置計畫，新光人壽30日宣布取得重大進展。新壽董事會順利通過經理人及員工安置計畫，並已公告於內網；而元富證券董事會同樣通過元富證券及子公司之員工安置計畫。新光銀工會表示，相關重要權益事項，如優離優退、留任獎金等，尚未有任何共識，並認為這是「突襲」的舉動，盼公司勿以兩面手法增紛擾。對此，新光金（2888）董事長魏寶生強調，與金控各子公司溝通齊頭並進，條件一視同仁，未來保留擇優空間！

據了解，新壽與元富證的安置計畫採全員留任原則，並承諾在合併基準日後繼續承認年資，且保證留任3年，不因合併而資遣，若留任滿3年，累計加發留任獎金共6個月。但若在發放日前已提出優退優離申請，不予核發留任獎金。值得注意的是，新壽絕大多數業務員為行銷制，也就是採部分工時，不適用優退優離等員工安置計畫，但若留任滿3年，一樣可領最高6個月留任獎金。

除留任獎金外，在優退、優離部分，自合併基準日起二年內分3次辦理，優退以46個月平均月薪為上限，並加發5個月平均月薪，最多可拿51個月的平均工資，略優於當初富邦併日盛的50個月。優離以45個月平均月薪為上限，並加發1個月平均月薪及年齡基數。

對於新光金控其餘子公司均已與新光金控、台新金控（2887）簽署員工安置計畫，新光銀工會表示，台新金控與工會正式協商迄今雖已有五次，但在相關重要權益事項，如優離優退、留任獎金，均尚未有任何共識，且資方方案與工會全體成員的期望相距甚遠，完全未見資方所言全員留用之誠意與決心。

新光銀工會指出，直至第五次正式協商時，新光金仍未打算規劃合併基準日前員工留任保障措施，且立場強硬，毫無協商退讓之空間，完全未見其照顧員工之誠意。工會也認為，金控其餘子公司簽署之員工安置計畫，僅為虛應外界輿論，以營造出協商氣氛融洽之假象，就資方的「突襲」的舉動難以苟同。事實上，其餘子公司安置計畫之內容，甚至存在台新金控於協商中不願妥協之條款，資方立場反覆、說辭兩面，令人毛骨悚然。呼籲兩金控應審慎看待員工安置計畫商議，勿以兩面手法愚弄全體員工，徒增紛擾。

元富證券工會則表示，工會成立一天已有約200員工加入，並非要與公司對立，而是爭取基層員工自身權益，但尚未與公司對談就已火速通過計畫，證券業與其他子公司不同，以條款中的平均月薪為例，是以總薪還是底薪計算，就相差數倍，需要釐清，事後仍會持續尋求參與討論的機會。

對此，新光金董事長魏寶生強調，「與金控各子公司溝通齊頭並進，條件一視同仁，未來保留擇優空間！」現在金控旗下除了銀行，已有1.4萬人簽署員工安置計畫，占總員工人數八成以上，與銀行工會的溝通還在持續，沒有兩手策略的問題，至於後續會隨時補件，儘管補件後可能會使得審查時間延長，但已有心理準備，會把所有安置計劃完成並送件。