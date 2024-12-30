新光銀第六次勞資協商下周登場 員工安置方案能否過關受矚目

新光人壽董事會今天通過員工安置方案的內容，新光銀行何時通過員工安置方案是否比照新光人壽引起外界的矚目，據了解，新光銀行將在下星期再度召開第6次的協調會議，倘若能完成，可說是新光金員工權益安置方案的「最後一哩路」，目前新壽及元富證通過的都是同一版本，台新金和新光金都希望新光銀行工會也能接受該方案。

新光銀行公會理事長李孟庭接受訪問時指出，員工安置方案裡面關於優退金或離職金的計算基準也就是平均月薪的內容如何計算，未來將是銀行工會檢視的重點，在勞資協商的時候也會更明確化來保障員工的權益。

新光銀行將在下個星期再度召開第6次的協調會議，前一次的協調會議甚至是在聖誕夜從早開到晚，如火如荼的推進由此可見。據了解，目前台新銀行是由台新銀行副董事長尚瑞強親自出面召集勞資協商，優退金還有離職金的確是雙方協商的重點，但尚未有明確的共識，工會在今天也有發出聲明稿，李孟庭指出，雖然台新金控跟工會已經協商有5次，但是對優離優退跟留任獎金這些重要事項尚未達成共識。

不過如今新光人壽、元富證券的員工安置方案都已雙雙過關，其中新光人壽的版本還得到新光人壽6個工會的同意，會否使下周銀行的勞資協商出現更明朗的進展，也引外界高度矚目。

而對於新光銀行工會所要求關於合併基準日前的員工留任保障措施規畫，據側面了解目前過關機率不大，最主要在於新光金資方先前已評估其他金融整併案，都是在合併基準日之後才有留任獎金，幾乎沒有合併基準日之前就發獎金的案例。

此外據了解，已分別獲新壽、元富證券通過的員工權益安置方案，是比照當初富邦金合併日盛金的員工安置版本，由於這套安置方案，包括留任獎金、優退金、離職金等水準，先前在金管會審核富邦金併日盛金時，就已放行，因此估計這套員工安置方案在送審金管會時應有一定的過關機率，同時下周銀行工會與台新金進行勞資協商時，若真能達成共識，應與此相距不遠。