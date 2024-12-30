快訊

黃國昌、黃珊珊質疑檢方目的「要柯羈押、辭黨主席2選1」 北檢三點澄清

與綠營主流意見不同！評柯文哲案「證據薄弱」挨批 謝長廷臉書再反擊

焚屍滅證失敗！老翁遭對折塞冷凍櫃 檢警獲暗助找到屍體

聽新聞
0:00 / 0:00

新光銀第六次勞資協商下周登場 員工安置方案能否過關受矚目

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
下周新光銀行第六次勞資協商登場，員工安置方案能否過關受矚目。本報資料照片
下周新光銀行第六次勞資協商登場，員工安置方案能否過關受矚目。本報資料照片

新光人壽董事會今天通過員工安置方案的內容，新光銀行何時通過員工安置方案是否比照新光人壽引起外界的矚目，據了解，新光銀行將在下星期再度召開第6次的協調會議，倘若能完成，可說是新光金員工權益安置方案的「最後一哩路」，目前新壽及元富證通過的都是同一版本，台新金和新光金都希望新光銀行工會也能接受該方案。

新光銀行公會理事長李孟庭接受訪問時指出，員工安置方案裡面關於優退金或離職金的計算基準也就是平均月薪的內容如何計算，未來將是銀行工會檢視的重點，在勞資協商的時候也會更明確化來保障員工的權益。

新光銀行將在下個星期再度召開第6次的協調會議，前一次的協調會議甚至是在聖誕夜從早開到晚，如火如荼的推進由此可見。據了解，目前台新銀行是由台新銀行副董事長尚瑞強親自出面召集勞資協商，優退金還有離職金的確是雙方協商的重點，但尚未有明確的共識，工會在今天也有發出聲明稿，李孟庭指出，雖然台新金控跟工會已經協商有5次，但是對優離優退跟留任獎金這些重要事項尚未達成共識。

不過如今新光人壽、元富證券的員工安置方案都已雙雙過關，其中新光人壽的版本還得到新光人壽6個工會的同意，會否使下周銀行的勞資協商出現更明朗的進展，也引外界高度矚目。

而對於新光銀行工會所要求關於合併基準日前的員工留任保障措施規畫，據側面了解目前過關機率不大，最主要在於新光金資方先前已評估其他金融整併案，都是在合併基準日之後才有留任獎金，幾乎沒有合併基準日之前就發獎金的案例。

此外據了解，已分別獲新壽、元富證券通過的員工權益安置方案，是比照當初富邦金合併日盛金的員工安置版本，由於這套安置方案，包括留任獎金、優退金、離職金等水準，先前在金管會審核富邦金併日盛金時，就已放行，因此估計這套員工安置方案在送審金管會時應有一定的過關機率，同時下周銀行工會與台新金進行勞資協商時，若真能達成共識，應與此相距不遠。

台新金控 工安 新光人壽

延伸閱讀

中職／陳子豪轉隊補償怎麼選？兄弟首度面臨方案抉擇還在思索

獨／力推新新併...新壽員工安置方案曝光 年資滿31年者拿51個月優退金

「新新併」新進展！新壽今通過經理人及員工安置計畫

高鐵南延拍板 李柏毅批陳菁徽收割 轉彎幅度堪比吳敦義

相關新聞

新光銀工會批「新新併」資方玩兩面手法 魏寶生回應了

「新新併」能否順利通過，外界聚焦員工安置計畫，新光人壽30日宣布取得重大進展。新壽董事會順利通過經理人及員工安置計畫，並...

央行與金管會聯手打炒房！為兼顧獲利 國銀祭「這三招」因應

中央銀行與金管會聯手打炒房，銀行在需遵循主管機關政策，又得兼顧業務成長與獲利表現下，採取三大因應措施；首先，針對銀行法7...

新光銀第六次勞資協商下周登場 員工安置方案能否過關受矚目

新光人壽董事會今天通過員工安置方案的內容，新光銀行何時通過員工安置方案是否比照新光人壽引起外界的矚目，據了解，新光銀行將...

獨／年底停售潮持續 這家公司明年1月1日起下架10張利變保單

年底的壽險業者的商品下架潮持續，尤其以美元利變型壽險商品居冠，據了解，全球人壽已發函保經代通路一口氣下架了十檔利變終身壽...

國銀不動產貸款改善計畫 央行：明年1月應可全數補齊

央行要求34家國銀提出自主管理不動產貸款具體改善方案，數家銀行遭到「退件」，必須重新調整。央行官員表示，央行不會要求齊頭...

新壽海外投資違規 金管會開罰百萬元

金管會發現，新壽2023年3月期間有海外投資超過限額後仍主動買入海外投資標的情事，今天出手開罰新壽新台幣100萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。