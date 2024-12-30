國銀不動產貸款改善計畫 央行：明年1月應可全數補齊

央行要求34家國銀提出自主管理不動產貸款具體改善方案，數家銀行遭到「退件」，必須重新調整。央行官員表示，央行不會要求齊頭式平等，會依照各家銀行體質及經營狀況，個案處理，預計明年1月中旬，國銀應可全數補齊計畫。

央行今年8月中旬對34家國銀採取道德勸說，請銀行提出改善計畫，自主控管未來一年不動產貸款總量。

央行總裁楊金龍19日於理監事會後記者會透露，國銀上繳計畫後，央行對其中9家銀行「退件」，要求重新調整，這些銀行補繳之後，有1家二度被退件，「我們是很serious」。

媒體報導，央行要求國銀修正報告的三大方向，一是若市占率已高，將直接要求其不動產放款總金額不能再增加；二是全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）平均水準約在36%，要求銀行比率應降至此標準之下；三是即使比率未到36%，但土建融業務量遠甚於房貸，也會被央行要求不能再承作新的土建融。

央行官員對此表示，每家銀行體質不同、存放款結構不同，會依其業務特性，提出合理改善計畫；央行若認為有可精進之處，會溝通後請銀行調整。

不過央行官員強調，央行不會要求齊頭式平等，會以個案處理。

至於有無要求國銀將不動產貸款集中度降至36%之下，央行官員表示，目前國銀平均水位應是37%左右，央行會持續審視各銀行改善計畫，督促業者積極落實。

央行官員並指出，預計2025年1月中，被要求補件的銀行，便可陸續補強完畢。